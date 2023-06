Pelo menos sete pessoas morreram devido às chuvas na Índia

Também se registaram muitos danos materiais © Idrees Mohammed/EPA

Pelo menos sete pessoas morreram no domingo devido às inundações causadas pelas chuvas de monção no norte da Índia, ao mesmo tempo que uma onda intensa de calor já provocou mais de 100 mortes no país, noticiou esta segunda-feira a imprensa internacional.

De acordo com a agência de notícias Europa Press, as mortes foram confirmadas nos estados de Himachal Pradesh, Uttarakhand e Uttar Pradesh, onde também ocorreram muitos danos materiais devido a inundações e deslizamentos de terra, conforme relatado pelo jornal The Times of India.

As inundações deixaram três mortos, arrastaram dezenas de veículos e cortaram mais de uma centena de estradas em Himachal Pradesh, onde morreram duas pessoas, as ocupantes de um veículo que caiu na barragem de Chamera.

Outras duas pessoas morreram em Uttarakhand, incluindo o motorista de um veículo que foi esmagado por pedras numa estrada perto da cidade de Kedarnath.

Dois adolescentes morreram no oeste de estado de Uttar Pradesh depois de o telhado da sua casa ter desabado em Nasipur.