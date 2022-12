Pelo menos três feridos em ataques de mísseis russos na Ucrânia

Foram ouvidos sons de explosões na cidade © Oleg Petrasyuk/EPA

A Ucrânia denunciou esta quinta-feira ataques "massivos" de mais de 120 mísseis russos de manhã em várias cidades do país, incluindo Kiev, de acordo com as forças Armadas e a Presidência ucraniana, que provocaram pelo menos três feridos.

"O inimigo está a atacar a Ucrânia em várias frentes, com mísseis de cruzeiro disparados de aviões e navios", anunciou a Força Aérea ucraniana nas redes sociais.

"Mais de 120 mísseis foram lançados para destruir a infraestrutura civil essencial e matar civis em massa", declarou o assessor presidencial ucraniano Mikhailo Podoliak na rede social Twitter, sem dar um número de possíveis baixas.

Pelo menos três pessoas ficaram feridas na capital, Kiev, segundo o autarca Vitali Klitchko.

"Três pessoas ficaram feridas, incluindo uma jovem de 14 anos. Todos estão hospitalizados", escreveu Klitchko na rede social Telegram.

Em Kiev, os sistemas de defesa aérea foram ativados para impedir o ataque de mísseis em curso, de acordo com a administração regional, e sons de explosões foram ouvidos na cidade. Pelo menos 16 mísseis foram intercetados.

Fragmentos de mísseis russos derrubados danificaram dois prédios residenciais no distrito de Darnytskyi, em Kiev, segundo a administração da cidade.

Lviv, cidade no oeste da Ucrânia, ficou 90% privada de eletricidade hoje, após estes novos bombardeamentos russos que está a atingir a infraestrutura de energia ucraniana durante este inverno.

"Noventa por cento da cidade está sem eletricidade (...) os autocarros elétricos já não circulam na cidade, pode haver cortes de água", indicou o autarca de Lviv, Andriï Sadovy, na rede social Telegram.

O autarca de Kharkiv, Ihor Terekhov, declarou que várias explosões ocorreram na cidade. As autoridades ucranianas em várias regiões disseram que alguns mísseis russos foram intercetados.

O governador da província de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, Vitaliy Kim, disse que cinco mísseis foram derrubados sobre o Mar Negro. O comando militar ucraniano do Norte disse que dois foram abatidos na região de Sumy, localizada na fronteira com a Rússia, no nordeste do país.

Uma instalação industrial e um parque infantil em bairros localizados ao longo do rio Dnieper também foram atingidos, disseram autoridades da cidade. Nenhuma vítima foi imediatamente relatada.

O ataque generalizado foi o mais recente de uma série de ataques russos contra infraestruturas vitais em toda a Ucrânia. Moscovo lança estes ataques semanalmente desde outubro, causando 'blackouts' de energia generalizados e cortes no abastecimento de água.

Quando a última onda de ataques russos teve inicio hoje, as autoridades das regiões de Dnipro, Odessa e Kryvyi Rih disseram que desligaram a eletricidade para minimizar os danos às instalações de infraestrutura crítica, caso fossem atingidas.

O Kremlin tinha avisado que não haveria trégua de Ano Novo na Ucrânia. O Presidente russo, Vladimir Putin, justifica a sua ofensiva militar contra a Ucrânia, que dura há mais de 10 meses, à custa de pesadas perdas, afirmando que o Ocidente esta a usar a Ucrânia como ponte para ameaçar a Rússia.

