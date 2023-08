Pelo menos três feridos em bombardeamentos russos em Odessa

Por Lusa/TSF 14 Agosto, 2023 • 11:13 Partilhar este artigo Facebook

Três pessoas ficaram feridas esta segunda-feira durante os bombardeamentos lançados pelas forças russas sobre a cidade ucraniana de Odessa, afirmou o governador da região, acrescentando que foram contados pelo menos 15 'drones' e oito mísseis de cruzeiro neste ataque.

O governador Oleg Kiper garantiu que os sistemas de defesa antiaérea ucranianos derrubaram todos os projéteis, mas reconheceu que caíram destroços sobre posições civis no centro de Odessa, incluindo um supermercado.

Os três feridos registados seriam trabalhadores do supermercado atingido neste ataque russo.

"Foi uma noite complicada." André Luís Alves, em Odessa 00:00 00:00

Dois dos feridos foram transportados para o hospital, disse Kiper na rede social Telegram, que desejou ainda uma rápida recuperação às vitimas.

Odessa, a terceira maior cidade da Ucrânia, que tem um porto importante, está a sofrer ataques periódicos das Forças Armadas russas, intensificados nas últimas semanas após Moscovo ter rompido o acordo de exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro em meados de julho.

A coordenadora humanitária das Nações Unidas para a Ucrânia, Denise Brown, declarou esta segunda-feira num comunicado que "os ataques indiscriminados da Rússia continuam a afetar civis e infraestrutura civil em toda a Ucrânia".

"As pessoas no sul do país, incluindo as regiões de Kherson e Odessa, passaram por um fim de semana particularmente difícil, já que os ataques deixaram muitos civis, incluindo crianças, mortos e feridos", declarou a coordenadora humanitária.

Segundo Denise Brown, os ataques também afetaram os trabalhadores humanitários e "a sua capacidade de apoiar aqueles que sofrem as consequências da guerra".

"Na sexta-feira, nossos colegas da organização não-governamental (ONG) ADRA tiveram que interromper a tão necessária distribuição de itens vitais depois do seu depósito e carros terem sido danificados devido a um bombardeamento na região de Kherson", referiu a coordenadora humanitária da ONU.

"Civis e infraestrutura civil devem ser respeitados. Nunca devem ser um alvo", declarou Denise Brown na nota.

No domingo, pelo menos seis pessoas morreram, incluindo um bebé, durante um bombardeamento russo na região de Kherson, no sul da Ucrânia.