Pelo menos três mortes e 26 pessoas feridas em ataque aéreo russo

O ataque atingiu zonas residenciais na região ucraniana de Odessa © Oleksandr Gimanov/AFP (arquivo)

10 Junho, 2023

Pelo menos três pessoas morreram e 26 ficaram feridas num ataque aéreo russo com foguetes e aviões não tripulados ocorrido durante a noite em zonas residenciais na região ucraniana de Odessa, no sul do país, denunciaram fontes oficiais ucranianas.

A Administração Militar Regional de Odessa denunciou ataques efetuados com drones kamikaze Shahed-136 e Shahed-131.

Apesar de a defesa aérea da zona ter destruído os aparelhos, os fragmentos acabaram por chocar contra um edifício residencial da região, o que provocou um incêndio, agora sob controlo.

Entre os feridos há três crianças, com prognóstico reservado, segundo um balanço provisório da administração, recolhido pelo portal ucraniano Real Gazeta.

Entretanto, o líder da Crimeia, Serguei Axionov, assegurou que os sistemas de defesa antiaérea russos derrubaram este ss mísseis balísticos lançados pela Ucrânia sobre a península anexada.

"Pela manhã, as forças de defesa aérea derrubaram dois mísseis balísticos Grom-2 ucranianos", escreveu no canal de Telegram.

Explicou que não houve vítimas na sequência do ataque.

Nas últimas semanas, as autoridades locais informaram sobre vários ataques massivos com drones e mísseis contra a peninsula anexada pela Rússia em 2014.

Um dos principais objetivos do inimigo é a base da Frota do Mar Negro, na cidade de Sebastopol, que teve de reforçar a proteção por terra, mar e ar.