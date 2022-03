Pelo menos três mortos após ataque durante a retirada de civis em Irpin

© AFP

Pelo menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência num ataque de forças russas, em Irpin, a noroeste de Kiev. A informação foi avançada pelo New York Times, que divulgou as imagens do que terá sido o momento do disparo de um rocket.

As imagens mostram vários civis, incluindo mulheres e crianças, a caminharem numa altura em que a região estaria sob um cessar-fogo. De acordo com o jornal norte-americano, uma mulher e duas crianças morreram, e um homem terá ficado gravemente ferido.

Posteriormente, a Reuters divulgou um vídeo que mostra a fuga de jornalistas e dezenas de civis, incluindo idosos, da zona bombardeada pelos russos.

Neste domingo, russos e ucranianos acusaram-se mutuamente de violarem o cessar-fogo durante os vários corredores humanitários que foram organizados no sentido de retirar o maior número de civis das zonas de combates.

