Três mortos em ataque aéreo em Kiev, incluindo uma criança

Uma defesa anti-aérea em ação sobre Kiev © AFP

Por TSF/Lusa 01 Junho, 2023 • 05:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos três pessoas morreram esta quinta-feira e dez ficaram feridas num ataque aéreo em Kiev, disseram as autoridades militares ucranianas. A mesma fonte referiu que apenas uma criança morreu no ataque, depois de inicialmente ter indicado que duas crianças tinha sido mortas.

Depois de 17 ataques com 'drones' (veículos aéreos não tripulados) e mísseis à capital ucraniana em Maio, as forças russas atingiram a capital de manhã cedo com mísseis lançados a partir do solo.

"Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas no bairro de Desnyansky", escreveu a administração militar de Kiev, na plataforma Telegram.

O número de vítimas foi o maior registado nos ataques contra Kiev no último mês. O ataque também danificou edifícios de apartamentos, uma clínica médica, uma conduta de água e automóveis.

O Estado-Maior da Ucrânia informou que as Forças Aéreas intercetaram os dez mísseis, que identificou como mísseis balísticos de curto alcance Iskander.

A informação foi confirmada, na mesma plataforma, pelo presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko.

Vários mísseis russos foram disparados esta semana em direção à capital ucraniana. Na segunda-feira, um ataque invulgar durante o dia a Kiev obrigou os residentes a procurarem abrigo.

Desde o início da invasão, em fevereiro do ano passado, a Rússia tem repetidamente atacado Kiev com 'drones' e mísseis, mas os ataques contra a capital intensificaram-se significativamente no último mês, à medida que a Ucrânia se prepara para uma contraofensiva.

A defesa aérea ucraniana tem vindo a tornar-se cada vez mais eficaz na interceção de 'drones' e mísseis russos, mas os destroços resultantes podem causar incêndios e ferir as pessoas que se encontram no solo.

No bairro de Desnianskyi, os destroços caíram sobre um hospital pediátrico e um edifício vizinho de vários andares. Duas escolas e uma esquadra ficaram danificados.

Noutro bairro, Dniprovskyi, um edifício residencial foi danificado por detritos em chamas. Várias janelas ficaram estilhaçadas e carros estacionados a incendiaram-se com detritos caídos na estrada e em pátios. No bairro de Darnytskyi, uma conduta de água e um edifício residencial foram afetados e janelas ficaram estilhaçadas.

No mês passado, a Ucrânia também afirmou ter abatido alguns dos mísseis hipersónicos russos Kinzhal, que o Presidente russo, Vladimir Putin, considera serem uma vantagem competitiva fundamental.

Na quarta-feira, as forças russas efetuaram três ataques aéreos no sul da região de Kherson, juntamente com ataques com mísseis e artilharia pesada noutras partes da região.

Notícia atualizada às 7h59