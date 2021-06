Pelo menos três mortos em acidente com comboio suburbano em Chicago

© Photo by Mike Enerio on Unsplash

Pelo menos três pessoas morreram quando um comboio suburbano em Chicago, na região ​​​​​​​centro-oeste dos Estados Unidos, embateu, no domingo, no veículo em que seguiam, disseram as autoridades.

Dois adultos e uma criança foram declarados mortos no local do acidente, enquanto um homem, de 43 anos, também a bordo do veículo, foi levado para um hospital, de acordo com os bombeiros.

O maquinista e o engenheiro do comboio também ficaram feridos, disse a porta-voz da empresa Metra, Meg Reile.

Pelo menos 41 passageiros do comboio recusaram cuidados médicos e foram transportados para uma estação diferente para que pudessem continuar para a cidade, acrescentou.

Um comboio que se dirigia para norte, em direção à cidade, atingiu um veículo pouco depois das 17:00 (23:00 em Lisboa) no extremo sul da cidade, tendo a força do impacto feito descarrilar parcialmente a carruagem da frente do comboio, enquanto o veículo se incendiou, indicou.

"O nosso entendimento, nesta altura, é de que tudo estava a funcionar como pretendido", disse Reile, adiantando que a empresa vai fazer uma investigação.