Pelo menos três mortos em descarrilamento de comboio nos EUA

Descarrilamento de comboio nos EUA

Pelo menos três pessoas foram mortas no descarrilamento de um comboio de passageiros no estado de Montana, no noroeste dos Estados, no sábado, indicaram fontes oficiais.

Segundo as autoridades há também registo de muitos feridos.

O comboio Amtrak, que viajava entre Chicago (Illinois) e Seattle (estado de Washington), transportava aproximadamente 150 passageiros e 13 funcionários.

As primeiras imagens dos media locais mostram várias carruagens do comboio caídos na linha férrea.

"A Amtrak está a trabalhar com as autoridades locais para transportar os passageiros feridos e evacuar em segurança os restantes passageiros", disse a companhia ferroviária num comunicado.