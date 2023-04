Pelo menos três mortos em vários tiroteios entre gangues em Marselha

© Teresa Suarez/EPA

Pelo menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas, na última madrugada, na sequência de vários tiroteios em Marselha, no sul de França, indicaram as autoridades.

A imprensa francesa adianta que os crimes estão relacionados com a violência entre gangues rivais e tráfico de droga. As três vítimas mortais tinham idades compreendidas entre os 16 e os 29 anos.

Fontes policiais disseram ao canal de televisão BFMTV que houve três tiroteios, um deles na zona de Castellas, onde duas pessoas foram mortas a tiro e duas ficaram feridas, uma delas em estado crítico.

Na sequência de um segundo tiroteio, que ocorreu no bairro de Les Aygalades, no norte da cidade, dois homens foram transportados para o hospital com ferimentos de bala.

O terceiro tiroteio, na zona de La Joliette, fez pelo menos três feridos, de acordo com o mesmo canal.

Outro incidente semelhante registou-se no sábado, ferindo um total de quatro pessoas.

Desde o início do ano, 13 pessoas morreram em casos relacionados com violência em Marselha.