Pelo menos um morto e vários feridos em incêndio em cargueiro ao largo dos Países Baixos

Navio Fremantle Highway

Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas num incêndio ocorrido esta quarta-feira num cargueiro de transporte de veículos, ao largo dos Países Baixos, disse a guarda costeira.

"A tripulação tentou apagar as chamas, mas não conseguiu", indicaram as autoridades em comunicado, precisando que um tripulante morreu e vários ficaram feridos.

Ship fire off #Netherlands: 1 dead, many injured. 23 crew members rescued from car carrier "Fremantle Highway" with 3,000 vehicles onboard, 14.5 nautical miles from Ameland. Helicopters and boat involved in the evacuation.#coldplaydublin #instagramdown #хтивийпонеділок #Dutch pic.twitter.com/xkOPvoLkKu - Fasihuddin Mohammed (@FasihTaj) July 26, 2023

O cargueiro Fremantle Highway continua em chamas, a cerca de 50 quilómetros a norte da ilha Ameland.