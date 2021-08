Pelo menos um morto no estado do Lousiana devido ao furacão Ida

Toda a cidade de Nova Orleães estava sem energia © AFP

Por Lusa 30 Agosto, 2021 • 10:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos uma pessoa morreu e toda a cidade norte-americana de Nova Orleães ficou completamente às escuras no domingo, depois de graves danos nas ligações elétricas causados pelo furacão Ida, disseram as autoridades locais.

A morte do homem, de 50 anos, ocorreu no sudeste do estado do Louisiana, aparentemente depois de uma árvore ter caído sobre a sua casa, disseram as autoridades.

Também foram relatados danos "catastróficos" em grande parte dessa área do Louisiana no domingo à noite, após o furacão Ida ter atingido o estado.

Toda a cidade de Nova Orleães estava sem energia, disse a companhia de eletricidade da cidade, ameaçando o seu sistema de tratamento de esgotos.

O incidente ocorreu precisamente quando o anoitecer começou a cair sobre a cidade e quando o furacão Ida passou a 50 km (30 milhas) a oeste da cidade.

Em todo o estado do Louisiana, mais de 780 mil clientes estão sem energia, de acordo com o 'site' especializado Poweroutage.us, embora outros meios de comunicação social coloquem o número de pessoas afetadas em mais de um milhão.

Em Nova Orleães aguarda-se a passagem do Ida, que atingiu terra com ventos de 240 km/h, pois coincide com o aniversário da tragédia causada pelo furacão Katrina em 2005.

Então, a 29 de agosto, o sistema de diques que protegia a cidade falhou e a cidade sofreu grandes inundações, matando mais de 1800 pessoas.

Embora os ventos do Ida tenham perdido força, o maior perigo continua a ser a água, tanto da tempestade como das fortes chuvas, especialmente agora que a sua velocidade abrandou para 15 km/h.

Esta situação faz com que as chuvas atinjam a mesma área durante um período de tempo mais longo, aumentando as hipóteses de acumulação de água.