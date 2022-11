Pelosi lamenta que ataque ao marido tenha sido "alimentado por desinformação"

© Arthur Dong/EPA

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, lamentou esta terça-feira que o ataque sofrido pelo seu marido, Paul, há duas semanas na sua residência, tenha sido "alimentado por desinformação".

"É muito triste, porque foi uma chama alimentada por informações falsas", alertou Pelosi numa entrevista à cadeia de televisão CNN, na qual reconheceu que o seu futuro político e a sua continuidade como líder da Câmara dos Representantes norte-americana podem ser influenciados pelo episódio.

A democrata aderiu à versão defendida pelo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que vinculou o agressor, David DePape, aos apoiantes do ex-chefe de Estado Donald Trump e às teorias da conspiração sobre as eleições de 2020 que resultaram no ataque ao Capitólio, em janeiro de 2021.

"Não há dúvida de que é o mesmo. Inflamado pelas mesmas deturpações (...). Mas o facto é que, neste momento, é hora de curar. Este não é um caminho que possamos continuar", disse Pelosi, criticando as reações de alguns líderes republicanos, que se manifestaram sobre o caso do seu marido.

Assim, Pelosi lamentou que, apesar de o marido não ser o principal objetivo do agressor, foi ele quem "pagou o preço" pela perseguição à presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

De acordo com informações das autoridades de segurança, o agressor de Paul Pelosi atacou-o enquanto perguntava em voz alta pela sua esposa.

Pelosi detalhou que, apesar dos golpes que Paul sofreu na cabeça, está estável, embora o caminho para a recuperação seja "longo" e agora está numa fase em que "qualquer visita [em casa] é traumatizante".

A líder democrata reconheceu que a agressão ao marido vai influenciar a decisão após as eleições de hoje, onde a população norte-americana vota a renovação da Câmara dos Representantes e mais de um terço do Senado, enquanto 36 estados também votarão para um novo governador.

Se Pelosi deixar a liderança da Câmara dos Representantes, muitos democratas esperam que termine a representante termine o seu mandato e possivelmente regresse no próximo ano às bases do partido, pois pode ver o momento perfeito para renunciar completamente, informaram ao 'The Washington Post' fontes do Partido Democrata.