Pelosi visita Kiev e reúne-se com Zelensky

Nancy Pelosi com Volodymyr Zelensky © EPA

Por Lusa 01 Maio, 2022 • 09:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, esteve reunida com o presidente da Ucrânia durante uma visita à capital do país, Kiev, anunciou este domingo Volodymyr Zelensky.

Pelosi, terceira na linha da presidência, é a líder americana de mais alto nível a visitar a Ucrânia desde o início da guerra, e a sua visita marca uma grande demonstração de apoio contínuo à luta do país contra a Rússia.

Nas redes sociais, o gabinete do presidente Zelensky divulgou a presença de Pelosi com uma delegação do Congresso: "Os Estados Unidos são um líder nos esforços para apoiar a Ucrânia na luta contra a agressão russa, obrigado por ajudar a proteger a soberania e a integridade territorial do nosso Estado", afirmou Zelensky, citado pela agência de notícias Associated Press (AP).

"Estamos aqui para vos agradecer pela vossa luta pela liberdade", afirmou Pelosi, dirigindo-se a Zelensky.

"Estamos numa fronteira de liberdade e a vossa luta é uma luta para todos. O nosso compromisso é estar ao seu lado até que a luta esteja terminada", acrescentou a líder norte-americana, cuja visita não tinha sido anunciada.

Antes da líder do Partido Democrata na Câmara Baixa do Congresso dos EUA, já tinham estado no país os secretários de Estado e de Defesa Antony Blinken e Lloyd Austin, recorda a agência de notícias EFE.

O presidente norte-americano Joe Biden já manifestou em várias ocasiões vontade de viajar para a Ucrânia, mas sem tornar as suas intenções mais específicas.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA