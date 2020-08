Caso de reinfeção junto à fronteira com Portugal. "Pensei que era algum teste que tinha falhado"

© EPA (arquivo)

Há um caso de reinfeção por Covid-19 na Extremadura espanhola, junto à fronteira com Portugal. Um jovem de 26 anos a quem tinha sido diagnosticada a presença do novo coronavírus em março, voltou há dias a testar positivo.

Sergio Sánchez acabava de regressar à sua casa em Cárceres, após uma viagem com os amigos a Valência, e nem acreditava quando que lhe disseram que estava outra vez infetado com Covid-19.

"Ao princípio não acreditava. Pensei que era algum teste que tinha falhado, mas a verdade é que as pessoas com que estivemos deram positivo e quem me acompanhava também deu positivo", revelou Sergio Sánchez em declarações ao Canal Extremadura, assumindo o jovem que os atuais sintomas nada têm a ver com os que sentiu há cinco meses

Recorda que em março sentia dificuldade em respirar e calor corporal, "mas desta vez era praticamente assintomático. Por isso não acreditava que tinha apanhado o vírus outra vez", insiste, tendo ficado a saber que era possível voltar a ser infetado apenas quando falou com os médicos.

"Disseram-me que era possível e que não sabiam o tempo de duração dos anticorpos", acrescenta, revelando ainda que o técnico que lhe fez o rastreio o considerou "um caso de estudo".

Segunda-feira cientistas da Universidade de Hong-Kong confirmaram o primeiro caso de reinfeção pelo novo coronavírus. Um chinês de 33 anos foi considerado curado da Covid-19 em abril, mas este mês voltou a testar positivo após regressar de uma viagem a Espanha. Entretanto, especialistas holandeses e belgas confirmaram a identificação de pelo menos um caso de reinfeção nos respetivos países