Pequenos e leais à pátria a brincar à guerra: o "Exército da Juventude" russo

Por TSF 27 Jan, 2023 • 14:54

Motivadas pelo "que está a acontecer no mundo", dezenas de crianças russas juntam-se ao "Exército da Juventude" para receberem formação militar básica e uma educação patriota.

O "Exército da Juventude" é um movimento lançado na Rússia que une jovens entre os oito e 18 anos em torno do patriotismo. Na cerimónia do juramento, esta semana no Museu da Batalha de Estalinegrado, dezenas de crianças juntam-se em círculo para prometerem a sua lealdade à organização, apoiada e financiada pelo Estado russo.

Pais, veteranos de guerra e líderes locais do grupo juvenil militarista assistiram ao momento em que os novos cadetes, vestidos com calças beges, polo e boina vermelha, juraram em voz alta ser leais ao "Exército da Juventude".

Daria Chertkova é mãe de Stanislav, um rapaz de 12 anos que, diz, se juntou ao grupo por livre vontade. Citada pela AFP, a mãe disse que a decisão "foi consciente" e apoiada pela família, que "sempre foi patriótica e interessada no passado". O que motivou Stanislav foi "o que está a acontecer no mundo", sublinhou, referindo-se à guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

A professora Yuliya Chernishova, que acompanhou alguns dos seus alunos na cerimónia, disse que movimentos como este são "muito importantes no nosso tempo".

O "Exército da Juventude" prepara os jovens para o confronto, tendo sempre em memória esforço de guerra soviético contra os nazis. As crianças recebem formação militar básica e uma educação patriota, aspeto que distingue a organização de outros movimentos russos, como o Komsomol.

O movimento, criado em 2016 pelo ministro da defesa russo Sergei Shoigu, conta com 1,2 milhões de membros.

No site do "Exército da Juventude" encontram-se avatares, jogos de guerra e imagens dos jovens soldados. Segundo o The Guardian, as crianças têm acesso, na aplicação oficial, podem envolver-se em atividades como visitar os memoriais de guerra para ganharem prémios.

"As atividades do movimento visam fomentar a bondade, simpatia, consciência, lealdade, dignidade e amor pela pátria nos jovens. O 'Exército da Juventude' presta muita atenção à promoção de uma atitude respeitosa para com a instituição da família, para com a memória dos antepassados, e ao ensino de uma atitude respeitosa para com os mais velhos", pode ler-se no site.

Em 2017, foi construído uma réplica do edifício alemão Reichstag no Parque Patriota - um parque temático militar, em Kubinka, na Rússia -, para os jovens poderem recriar um dos mais importantes ataques russos, em 1945. É uma espécie de "Disneyland militar", palavras do próprio movimento.

"Agora, os nossos jovens do 'Exército da Juventude' podem invadir não apenas qualquer coisa antiga, mas sim o próprio edifício", disse Sergei Shoigu, citado pelo The Guardian.