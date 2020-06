© Reprodução da capa do jornal Libération

Pequim em estado de guerra... assim se vai contando por cá o que se passa na capital chinesa com o ressurgimento de dezenas de casos de covid...

Ora bem, nos jornais chineses em língua inglesa... No Global Times, Pequim luta com foco de infeção em modo de guerra... a China vai começar os testes em massa nos mercados de marisco e peixe fresco... apesar de não haver indicação de que o salmão tenha sido a fonte do recente surto em Pequim, as últimas investigações indicam que o vírus veio da Europa e os virologistas acreditam que o mais provável é que tenha sido via comida contaminada...

No China Daily: Pequim conduz testes em massa...medidas de controlo da doença reforçadas lemos na páginas 3... só no mercado de Xinfadi, nas duas últimas semanas, foram testadas quase trinta mil pessoas, quase treze mil deram negativo, os restantes aguardam resultados... os estudantes podem ficar em casa se entenderem, os finalistas vão ter os exames e o final do ano letivo antecipado em duas semanas... as empresas de catering aconselhadas a ficar em alerta máximo e levarem a cabo medidas de prevenção da doença e de controlo restritas, intensificando as inspeções para eliminar os riscos alimentares...

No USA Today, o disparo da polícia de Atlanta que fez desencadear a raiva e uma investigação... o título é a célebre citação de Floyd: "I can"t breathe", não consigo respirar; e a foto não é do caso de Minneapolis, mas sim ded Macnore Cameron, em 2014, alvo do mesmo tipo de tratamento por parte da polícia, em Ferguson, em Saint Louis, no Missouri, que declarou ao jornal: "podia facilmente, facilmente, ter acontecido comigo: morto na rua". O jornal fixa em primeira página as últimas palavras, quais últimos suspiros, de gente, de raça negra, que morreu em ruas americanas às mãos, joelhos, pés de agentes da autoridade. 134 pessoas terão morrido na última década asfixiadas pela polícia...

Milhões, muitos milhões contra acrise... está na manchete do El País... Espanha prevê investir 150 mil milhões contra a crise nos próximos dois anos... O Executivo debate um plano de estímulos e reformas preparados por Nadia Calviño, a ministra da Economia, galega da Coruña, de quem se diz poder vir a ser candidata á sucessão de Mário Centeno á frente do Eurogrupo... O investimento público em Espanha, que o El país estima em seis por cento do PIB, deve induzir à mobilização de 500 mil milhões por parte do setor privado... Entre as reformas enumeradas, está um Estatuto dos Trabalhadores do Século XXi e do sistema público de pensões.

O ABC dá conta de uma cimeira empresarial contra...a ideologia! Diz que as grandes empresas mandam uma mensagem clara ao governo para relançar o país: melhor fiscalidade, estabilidade, acabar com o caos regulatório e apostar no emprego.

Podemos, não podemos. No La Razón... O PP assume que a União Europeia vai pedir que apoie o Orçamento... o orçamento do governo de esquerda, entenda-se... O partido de Pablo Casado discute os custos de manter o "não". O Cuidadanos adverte que é muito difícil aprovar as contas por causa do... Podemos, o partido de Pablo Iglésias em coligação no governo com o PSOE.

No Fígaro, em França, a indústria face aos desafios da relocalização... Emmanuel Macron quer um novo modelo económico que favoreça a reindustrialização. O jornal diz que é uma promessa difícil de concretizar face à realidade. O Fígaro mostra também as novas regras em escolas, transportes, restaurantes e cinemas.

No Libération, mistura-se a cara de Macron com a de Sarkozy: a frase do presidente atual: "Trabalhar mais". No título Macron desconfina Sarkozy.

No Jornal de Angola, "pais e filhos confinados"... é o dia da criança africana em tempos de pandemia. Também na primeira página do diário angolano: províncias sem condições para início das aulas a 27 de julho. Entretanto, um polícia que presta serviço no centro de imprensa de luanda onde decorrem as conferências de imprensa sobre a evolução da pandemia, esse agente da polícia testou positivo... o caso obriga os jornalistas a fazerem novos testes.