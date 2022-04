Pequim reforça medidas para conter propagação da Covid-19

© Mark R. Cristino/EPA

Por Lusa 30 Abril, 2022 • 13:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os habitantes de Pequim terão de apresentar um teste negativo à Covid-19 para aceder aos locais públicos a partir de 5 de maio, indicaram este sábado as autoridades da capital chinesa.

Este anúncio ocorre no primeiro dia do fim de semana prolongado que assinala o Dia do Trabalhador, que os chineses aproveitam geralmente para viajar pelo país, embora este ano muitos fiquem em casa devido ao pior surto de casos de Covid-19 desde o início de 2020.

Perante a variante Ómicron, altamente contagiosa, as autoridades chinesas reforçaram a sua política de tolerância zero à Covid-19, procedendo a despistagens massivas e confinamentos desde o aparecimento dos primeiros casos.

Estas medidas rigorosas provocaram uma desaceleração da economia do país e a crescente frustração da população.

Pequim anunciou este sábado que o acesso aos espaços públicos será mais limitado durante estes cinco dias de feriado.

A partir de cinco de maio, um teste Covid-19 negativo efetuado no decurso da última semana será obrigatório para entrar em "numerosos espaços públicos e para utilizar os transportes coletivos", segundo um anúncio na conta do governo de Pequim na rede social chinesa WeChat.

Os participantes também terão de apresentar um teste Covid-19 negativo efetuado nas últimas 48 horas e um certificado de vacinação para participar em atividades desportivas e viagens de grupo.

A China registou mais de 10.700 novos casos positivos no país, a quase totalidade em Xangai, a capital económica.

O número de novos casos está, contudo, a baixar nesta metrópole do leste do país, onde os 25 milhões de habitantes enfrentam um confinamento rigoroso desde o início de abril.

Alguns destes habitantes estão com dificuldade de acesso a bens essenciais e temem, caso testem positivo, ser encaminhados para centros coletivos de quarentena.

As autoridades de Xangai declararam hoje que os numerosos casos foram registados em pessoas colocadas em quarentena ou submetidas a restrições, sugerindo que o número de infeções está a diminuir.

Centenas de empresas incluídas numa "lista branca" voltaram ao trabalho e outras mil foram autorizadas a retomar as suas atividades, segundo as autoridades, citadas por meios de comunicação oficiais.

Em Pequim, o número de novos casos subiu hoje para 54, segundo a Comissão Nacional de Saúde.

Os testes à Covid-19 serão gratuitos a partir de quarta-feira, acrescentaram os meios de comunicação do Estado.