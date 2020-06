Pequim suspende importações de norte-americana Tyson Foods

© AFP

As autoridades chineses, no quadro da luta contra o novo coronavírus, suspenderam este domingo as importações da marca norte-americana de frango Tyson Foods e ordenaram o fecho de uma unidade da PepsiCo em Pequim.

As importações da Tyson Foods estão "temporariamente suspensas", indicou a administração aduaneira, depois de o vírus ter sido detetado numa unidade do grupo.

Os produtos da marca que já chegaram ao país serão apreendidos.

Pequim ordenou igualmente o fecho de uma fábrica da marca norte-americana PepsiCo, que produz produtos alimentares, na capital chinesa, após vários empregados terem testado positivo à covid-19, indicou um porta-voz da marca, Fan Zhimin.

As autoridades de saúde anunciaram terem detetado este domingo 22 novos casos em Pequim, onde mais de dois milhões de residentes foram já testados para tentar conter a propagação de uma nova vaga de infeção a partir de um mercado alimentar grossista na capital.

Mais de 220 pessoas testaram positivo ao novo coronavírus, a partir de um foco detetado no mercado de peixe em Xinfadi.

Os habitantes locais foram aconselhados na sexta-feira a descartar os congelados de frutos do mar comprados naquele mercado, que foi encerrado.

As autoridades anunciaram também na sexta-feira uma campanha nacional para inspecionar produtos alimentares importados.

