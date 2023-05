Perito chinês não exclui hipótese de Covid ter saído do laboratório em Wuhan

Um profissional de saúde a testar uma mulher em Pequim, na China © EPA (arquivo)

Por Guilherme de Sousa 30 Maio, 2023 • 10:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um antigo alto responsável pela gestão da pandemia na China não exclui a possibilidade do SARS-Cov-2 ter tido origem numa fuga de laboratório. O professor George Gao liderou o Centro de Controlo de Doenças da China [CDCC] e, em entrevista ao podcast "Fever" da BBC, revela que nada se pode excluir acerca das origens do vírus que foi detetado na cidade chinesa de Wuhan, no final de 2019.

"Podemos sempre suspeitar de alguma coisa. É a ciência. Não se pode excluir nada", disse Gao. O reconhecido virologista e imunologista é agora o vice-presidente da Fundação Nacional de Ciências Naturais da China, depois de no ano passado ter deixado CDCC.

O Governo chinês sempre negou a possibilidade do SARS-Cov-2, o vírus que deu origem ao surto global e que provocou a morte a milhões de pessoas. Em abril, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o fim da pandemia.