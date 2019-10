Pérola mais antiga do mundo descoberta perto de Abu Dhabi

A pérola mais antiga do mundo © DR

Por Cátia Carmo 21 Outubro, 2019 • 22:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A pérola natural mais antiga do mundo, com 8 mil anos, foi encontrada durante umas escavações na ilha de Marawah, ao largo de Abu Dhabi, onde também estão vestígios da arquitetura mais antiga dos Emirados Árabes Unidos. As autoridades do país disseram que a descoberta mostrou que as pérolas eram usadas em trocas comerciais na região desde o período Neolítico.

Pub Pub

"A descoberta da pérola mais antiga do mundo em Abu Dhabi deixa claro que tanto a nossa recente história económica como cultural têm raízes profundas que se estendem ao alvorecer da pré-história", disse Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, citado pela BBC.

Pub Pub

Os arqueólogos recorreram ao radiocarbono para conseguir datar a pérola, descobrindo que remonta ao período entre 5.800 e 5.600 a.C. As escavações na ilha de Marawah, que se concentram em inúmeras estruturas de pedra desmoronadas, também revelaram cerâmicas e pontas de setas feitas de sílex.

A pérola vai ficar em exposição, no final do mês, no Louvre de Abu Dhabi.