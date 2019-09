Perto de metade dos americanos defende destituição de Donald Trump

© Reuters

Quarenta e cinco por cento dos norte-americanos defendem que Donald Trump deve ser destituído. Esse universo cresceu oito pontos no espaço de uma semana e já depois do anúncio da investigação com esse propósito anunciada pela Câmara dos Representantes.

A percentagem dos que consideram que o Presidente norte-americano não deve ser destituído está em 41 por cento. Entre o eleitorado democrata, são agora 74 por cento os que querem que o Presidente saia da Casa Branca. Do lado dos Republicanos, 13 por cento defende essa solução.

Entretanto, Wall Street Journal avançou esta noite que o Secretário de Estado, Mike Pompeo também participou no telefonema entre Trump e o homólogo ucraniano que está na base da investigação da Câmara dos Representantes. Rudy Ggiulliani, advogado pessoal de Donald Trump, vai ser chamado a depor no congresso, no âmbito do processo de destituição.

Em causa está o facto Giuliani ter reconhecido, em declarações na televisão, que pediu ao Governo ucraniano para que fizesse do ex-vice-Presidente Joe Biden um alvo.