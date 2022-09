© Reprodução Record TV

Por Carolina Rico 07 Setembro, 2022 • 12:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um pescador brasileiro de 44 anos foi resgatado com vida após passar 11 dias à deriva dentro de um frigorífico no meio do oceano Atlântico.

Romualdo Rodrigues tencionava passar dez dias a pescar sozinho em alto mar, num barco de sete metros. Através de fissuras na madeira, a água começou a entrar na embarcação e por não saber nadar a única alternativa foi refugiar-se no frigorífico vazio.

Perdeu cerca de cinco quilos nos 11 dias que passou em alto mar, sem comida nem água, exposto ao sol durante o dia e ao frio durante a noite.

Acabou por ser encontrado por um barco pesqueiro do Suriname no dia 11 de agosto, a cerca de 450 quilómetros do local onde o seu barco afundou.

Havia tubarões por perto, "achei que me iam comer", disse o pescador em entrevista ao canal de televisão brasileiro TV Record. "Essa geladeira, para mim, foi Deus."

Sem forças para se manter de pé, com muitas queimaduras solares e severamente desidratado, o pescador recebeu primeiros socorros no Suriname, mas ficou detido durante 16 dias por ser considerado um imigrante ilegal uma vez que não tinha consigo qualquer documentação, até ser repatriado.