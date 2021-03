"Pessoalmente, Putin produz imagem favorável mas é horrível o sistema que criou"

© EPA

Num artigo no final de dezembro para o Moscow Times, escreveu que Putin enfrenta uma oposição mais diversa e forte... quem é essa oposição além de Navalny?

Bem, definitivamente Navalny é o líder da oposição, o número um. Na verdade, os eventos recentes levaram à consolidação dos eleitores e dos políticos da oposição russa ao redor de Navalny. Anteriormente, ninguém podia falar dele como um líder incondicional da oposição russa. Agora, já podemos falar sobre isso: o processo de unificação de todo o público da oposição russa por trás da Navalny acabou de começar, não acabou. Mas está definitivamente a mover-se nessa direção. E como ele está na prisão, isso definitivamente levará todos os eleitores russos que estão insatisfeitos com a atual situação no país, a criticar Navalny. Porque então, quando você o coloca na prisão, é como apontar o dedo indicador para a pessoa: "Ele é a minha oposição", uma vez que todos os outros líderes da oposição não estão na prisão. Navalny está na prisão agora. Portanto, há uma grande chance de que, mais cedo ou mais tarde, ele se torne alguém como Mandela foi no caso da África do Sul, ele se torne o líder indiscutível da oposição russa.

Portanto, quando falava sobre a deterioração da situação para Putin, não quis dizer que muitos novos líderes da oposição tenham aparecido, mas apenas o clima geral no país. O regime vai-se deslegitimando aos poucos, a base social em que esteve alicerçado por 20 anos, está a ficar mais fraca, diluída e cada vez mais oposicionista.

Os índices gerais de popularidade das autoridades estão a diminuir. As sondagens dão a Putin valores inferiores a 50%. O seu partido político, Rússia Unida, está avaliado em torno de 30% agora e, em meio ano, em setembro, teremos eleições parlamentares.

Sabe, dantes havia oposição na Rússia, mas quer dizer, estava localizada principalmente em centros urbanos, em grandes cidades, como Moscovo, São Petersburgo e algumas outras; e depois a província, que era muito leal a Putin. Recentemente, isso começou a mudar. Primeiro, tornou-se visível há meio ano, quando tivemos protestos em Khabarovsk, que é uma província situada longe do centro. Fica do outro lado do país, mais perto do Japão. É a profunda Rússia rural. E de repente, explodiu. E foi um processo político.

Dantes havia alguns protestos semelhantes nas regiões russas, mas eram em sua maioria não políticos, eram protestos ecológicos ou económicos. E de repente, tornou-se político, e slogans anti-Putin foram ouvidos lá. E foi muito forte. Portanto, tornou-se visível há meio ano. E durante os recentes protestos, que foram organizados depois que Navalny chegou e foi preso na Rússia, esse processo tornou-se ainda mais visível.

De repente, não apenas Moscovo saiu às ruas, não apenas grandes cidades capitais de províncias com milhões de habitantes, mas também pessoas em pequenas cidades com população de 100.000. Para a Rússia são pequenas. Isso nunca aconteceu antes em 20 anos. Portanto, esta é uma nova dimensão.

Obviamente, Navalny está a expandir o seu alcance e já tem uma popularidade elevada. Não é universalmente popular, mas obviamente está a avançar. Ele foi para um terreno, que antes era controlado, totalmente controlado, pelo governo.

Existe alguma informação sobre as condições de detenção em que ele está na colónia prisional nº 2 em Pokrov?

Bem, há informações, sim, muitas informações. A opinião pública russa está a seguir a situação muito atentamente. É considerada uma das prisões russas mais duras, onde todos os prisioneiros estão sujeitos a condições muito difíceis. Não batem nas pessoas mas a cada hora, chega alguém que lhe diz que a tem permissão para mudar de posição, que deve ficar sentado o dia todo, sentado na cadeira, com a cabeça para baixo. E uma vez por hora, o guarda prisional chega e você deve responder às perguntas dele, mostrando que está sob controle total. E creio que a cada duas horas, à noite, eles o acordam, e você deve dizer o seu nome, a sua situação legal e coisas assim, apenas para mostrar que está sob controlo. A cada duas horas, eles verificam isso. Portanto, é uma pressão psicológica constante sobre a pessoa. O ponto principal é que a pessoa está totalmente desligada do mundo exterior.

O ponto principal para eles agora é garantir que Navalny não possa se comunicar com os apoiantes. Noutras prisões, você pode organizar a comunicação com o mundo exterior, existem mecanismos legais e ilegais, que permitem que comunique por meio de advogados, ou às vezes com a ajuda de subornos, que é algo muito popular na Rússia. Mas ainda assim, pode conseguir fazer isso.

Nesta prisão, em Pokrov, onde Navalny está agora, é impossível. Isso está fora de questão. Portanto, o principal motivo pelo qual o colocaram lá é cortar toda a comunicação com o mundo exterior porque as eleições parlamentares estão à porta. E, como já lhe disse, as intenções de voto no partido de Putin, Rússia Unida, são de apenas 30%. Pode ser bom para uma democracia parlamentar, mas absolutamente não é o suficiente para o governo autoritário da Rússia.

Em cada 1 terço de votos, eles deveriam conseguir dois terços de mandatos. Para fazer isso, você realmente precisa de muito esforço. Não é fácil, tem de colocar toda a máquina administrativa do país a trabalhar para conseguir esse aumento, para obter o controlo do parlamento, para não haver oposição. E a única pessoa realmente capaz de destruir os planos do governo é Navalny, porque ele é bastante popular entre os eleitores da oposição e tem o seu sistema montado.

Chamam-lhe votação inteligente. Navalny escolhe uma pessoa em cada distrito eleitoral, um a pessoa que não é membro do partido de Putin. Pode ser apenas um mero figurante, a chamada oposição sistêmica, aquelas pessoas que não são extremamente oposicionistas, é uma oposição branda. Mas ainda assim, eles não são candidatos do Rússia Unida e Navalny está a escolher em cada distrito eleitoral - temos 225 - com a ajuda da sua equipa, é claro, ele escolhe um candidato que é capaz de vencer o candidato do Rússia Unida, e apontando as baterias para esta pessoa: 'Digo a todos os meus apoiadores, por favor, votem nesta pessoa em particular'. Então, a votação da oposição não se espalha por vários candidatos diferentes. Vai muito focada na direção de um candidato e esse candidato ganha.

Navalny tem popularidade suficiente e pode mobilizar os seus eleitores. Outros líderes da oposição não conseguem mobilizar assim, geralmente ficam em casa a pensar "bem, é inútil, de qualquer maneira eles vão roubar nos votos. Navalny tem carisma e determinação suficientes para incutir isso nos seus partidários. Ele está a fazer esse mecanismo de votação funcionar derrotando os candidatos do Rússia Unida.

Há um ano e meio, tivemos eleições para o parlamento de Moscovo. 45 distritos eleitorais. Em 20, entre 45, as pessoas apontadas por Navalny, venceram os candidatos do Rússia Unida. Mesmo entre os candidatos mais fracos, eles conseguiram vencer quase metade dos distritos; de 45, venceram 20. Portanto, este sistema realmente funciona. E é um pesadelo para o Kremlin. Então tenho a certeza de que foi por isso que o prenderam. Na verdade, durante muitos anos, eles não prenderam Navalny porque não queriam fazer dele um herói. Eles sabiam que assim que o prenderem, a popularidade dele começaria a crescer. Porque aparece o drama pessoal, aparece a simpatia, aparece esse aspecto emocional, tudo dá força para Navalny.

Mas, na lógica do poder, nesta altura não tinham alternativa...

Este ano, eles não tiveram alternativa porque, de contrário, perderiam as eleições parlamentares. E tipo de sistema autoritário é esse se você não controla, um dos três poderes do governo, o legislativo, a câmara baixa do legislativa? O Kremlin não tinha outra saída, teve que dar esse passo, o que, penso, a longo prazo não é bom para o Kremlin. Mas ainda teve de o fazer, caso contrário perderia as eleições parlamentares.

Existe alguma possibilidade de ele ser libertado antes das eleições parlamentares?

Não, definitivamente. Está fora de questão. Eles apenas o colocaram na prisão para que ele não participe nas eleições parlamentares. Depois das eleições, em teoria, podem deixá-lo sair e depois prende-lo outra vez um pouco antes das eleições presidenciais que se aproximam, em 2024, ou podem preferir simplificar a questão e apenas mantê-lo na prisão. De facto, eles podem decidir, tipo... "nós já fizemos isso, colocámos o fulano na prisão, então é deixá-lo ficar lá até 2024, até fazermos as eleições presidenciais". Porque definitivamente, se Putin for para o próximo mandato, o que pode acontecer na Rússia pode ser algo que vimos no ano passado na Birelorússia em Minsk, os protestos podem ser muito fortes, pois o público russo está realmente desiludido e descontente com Putin.

Quem é a oposição russa neste momento, além do Partido Comunista e Navalny? É este partido da Nova Gente?

Bem, isso é outra coisa. A oposição russa está dividida em sistémica e não sistémica. Então, Navalny é uma oposição não sistémica, eles não estão registados, são tratados como verdadeiros inimigos. Não estão inscritos como partidos, não estão inscritos como candidatos, não estão autorizados a participar nas eleições. São como espiões americanos em termos de como são tratados pela propaganda russa.

O partido do Gente Novo é outra coisa, isso é oposição sistémica, por assim dizer, e eles são realmente um grande nome entre essa oposição sistémica. Na verdade, o único nome novo, uma vez que a demanda por novos nomes, novas ideias, gente nova, é muito forte, e está cada vez mais forte. Na verdade, este é o principal problema do regime de Putin, as pessoas cansaram-se da mesma pessoa, como chefe do país, das mesmas elites, dos mesmos deputados, das mesmas ideias veiculadas. É o mesmo estilo, sabe, esse estilo tradicionalista conservador, provavelmente cansaram-se disso. Então a demanda por gente nova é muito forte, e esse partido da Nova Gente, até se autodenomina assim. Eles realmente conseguiram atingir esse alvo, têm conseguido sondagens muito satisfatórias. Há, de facto, muito interesse pelo Nova Gente, mas não entre os partidários da oposição não sistémica. Há cerca de 20% de pessoas no país, falando grosso modo, que rejeitam totalmente Putin, e são a favor de Navalny. Então, para eles, o Nova Gente, não é uma coisa boa. Para eles, ainda faz parte do jogo do Kremlin, aquilo que eles chamam de sistémico.

Para 20% dos apoiantes de Navalny, esse partido não interessa. Mas há uns 20 ou 30% ou mais, que também são contra Putin, não gostam do Rússia Unida, mas ainda não estão prontos para fazer essa revolução. Porque sabe... Navalny é visto pelo público como um revolucionário, uma pessoa que é como Lénine, está a tentar fazer uma revolução. Então, a maioria do público russo, mesmo que não goste de Putin, não quer fazer uma revolução, eles querem que tudo seja resolvido de alguma forma sem revolução, dentro do sistema, por assim dizer, por meio de eleições. Portanto, este Nova Gente está realmente com boa performance entre as pessoas que são contra essa revolução.

É muito cedo para imaginar uma Rússia pós-Putin?

Bem, podemos imaginar, por que não? Posso dizer o que pode acontecer quando o centro do sistema desaparecer. E como todo o sistema está se apega ao centro, desintegra-se. Então, definitivamente, o que teremos depois de Putin ir embora, será um aumento acentuado nos conflitos sociais, nos conflitos políticos. Agora, Putin é como o juiz que regula este conflito, e a maioria das pessoas, com exceção dos apoiantes de Navalny, ou seja 80% do povo russo, realmente acredita que Putin tem o direito de regular esses conflitos. E assim, o que Putin diz é a palavra final, por assim dizer. Depois de ele falar, o conflito está mais ou menos resolvido.

E se essa pessoa desaparece, não haverá mais autoridade para regular esses conflitos. Todas as tensões sociais, todas as contradições sociais, - nós temos muitas na Rússia -, e elas estão aumentando, entre o centro e o território rural, entre as elites e a população média, entre os ricos e pobres. Então, todos esses conflitos vão começar a vir à tona, ninguém vai conseguir regulá-los.

Todos os conflitos entre clãs de elites, quando Putin desaparecer, ninguém vai regular essas guerras, e eles vão começar a travar guerras com a ajuda das instituições que controlam. Você sabe, o principal problema da Rússia é que não existem instituições totalmente políticas, na verdade; elas existem formalmente, mas todos sabem que ninguém confiando nelas, todos sabem que a sua principal tarefa não é fazer o que é oficialmente dito que deveriam fazer; a principal tarefa dos tribunais não é impor justiça, mas sim apoiar as ordens de Putin. Então, a principal tarefa das forças da lei não é lutar contra o crime realmente, é lutar contra a oposição. Todas as instituições, mesmo escolas e instituições médicas, são assim. Portanto, elas existem oficialmente, mas, na realidade, não funcionam como instituições políticas adequadas, são todos controladas por diferentes membros de diferentes elites.

Agora funcionam como um sistema mais ou menos unificado, porque há Putin que regula isso. Mas assim que Putin desaparecer, esse fator que cria esse sistema unificado desaparecerá. Então um dos oligarcas controlaria os tribunais, o outro controlaria a polícia, o terceiro controlaria a polícia secreta FSB, e o quarto controlaria a maioria dos meios de comunicação, a TV e os jornalistas, e haverá também grupos regionais. Estou a simplificar agora, mas haverá muito mais desses grupos. E esses grandes grupos também serão divididos em grupos menores. Por exemplo, um deles controlará uma parte do FSB, o outro controlará a segunda parte do FSB, o terceiro controlará a terceira parte do FSB, e assim por diante. Portanto, todos esses clãs começarão a lutar pelo controlo total sobre o pós-Putin na Rússia.

Mas isso foi o que de alguma forma aconteceu nos últimos tempos de Boris Ieltsin ...

Isso é o que tivemos no final de Boris Yeltsin no que chamamos na Rússia os criminosos anos noventa, os horríveis anos noventa, algo assim. Então, as pessoas lembram-se daqueles anos e ficam realmente assustadas. É por isso que, embora estejam realmente fartos de Putin, eles ainda não querem essa revolução, esperam que de alguma forma consigamos superar isso e de alguma forma manter o sistema mais ou menos a funcionar bem, não caindo em pedaços como era nos anos 90. Esta é a principal razão pela qual o apelo de Navalny é limitado. Caso contrário, ele teria 40, 50, 60%. Os russos têm muito medo de que tudo isto se desmorone.

Mas agora têm menos medo disso do que há cinco anos. Porque a situação atual, o sistema atual está realmente a deixar as pessoas enojadas. Eles realmente já odeiam o sistema. E assim, a perspetiva de problemas futuros já não é tão assustadora porque hoje já é horrível, na verdade, os padrões de vida estão a diminuir, sentem que os seus direitos não estão protegidos. Então, na verdade, os problemas já existem.

Qual foi a sua maior aprendizagem ao trabalhar a escrever discursos de Vladimir Putin?

Bem, não é fácil dizer... Bem, sim, posso falar sobre ele pessoalmente, aquilo que eu sei. Nunca lidei com ele diretamente. Eu era só um membro da equipa, não era o chefe. Mas, dito isso, claro que o vi muitas vezes, vi-o centenas de vezes, em reuniões e sessões, mesmo fechadas dos jornalistas, vi-o muitas vezes.

Pessoalmente, ele produz uma impressão realmente favorável. Ele nunca é autoritário com as pessoas com quem trabalha. Ele é muito atencioso, ele escuta as pessoas. É bastante flexível, muda de ideias quando é necessário. Entra muito nos detalhes profundos das coisas.

Trabalhei para ele duas vezes. A primeira vez, durante um ano, trabalhei no Kremlin quando ele estava apenas a começar, há 20 anos, era muito jovem na época, foi em 2001 ou 2002. E depois, por dois anos, trabalhei quando ele era primeiro-ministro, muito mais tarde. Então, entrei duas vezes na equipa de redatores de discursos.

Quando trabalhei com ele pela primeira vez, foi no início do seu primeiro mandato. Ao fim do primeiro ano, a visão dele piorou muito. Lembro que recebíamos ordens para aumentar o tamanho das letras dos documentos. Não me lembro dos números exatos agora. Mas foi como um aumento de dois dígitos. Ele trabalhou tanto no primeiro ano que a sua visão ficou totalmente danificada.

Lembro-me disso. Ele lia toneladas de documentos. E quando trabalhei para ele pela segunda vez, quando ele era o primeiro-ministro, também era muito trabalhador. Fazia três, quatro reuniões públicas quando era necessário num só dia e estava realmente a entrar em detalhes ao discutir algum assunto específico como pensões, como deveriam ser pagas, para que o Ministério Público não se opusesse ao que os governos locais faziam, quando estavam a tentar aumentar os pagamentos aos idosos, por exemplo.

Estava duas horas a discutir isso, algo que não tinha nenhuma importância política, na verdade, era uma questão puramente legal. Como líder autoritário, que controla totalmente o país, ele poderia facilmente ter deixado para os seus ministros a solução desses problemas. Nenhum problema político, se ele tivesse feito isso, mas não o fazia. Preferia entrar em detalhes e encontrar a solução. Portanto, não importa o que estivesse a discutir, perfuração de petróleo, processamento de petróleo, pensões, educação, turismo, o que quer que seja, não importa o que estava a discutir, ele realmente entrava em detalhes profundos.

Era muito trabalhador. Então... pessoalmente, tenho uma impressão bastante favorável dele. Mas politicamente, este sistema que ele criou, é horrível, claro. Portanto, há um paradoxo muito interessante: como uma pessoa boa pode criar um sistema muito mau. Essa contradição filosófica é provavelmente a principal coisa que percebi depois de trabalhar para ele.

Porque é que terminou essas funções?

Bem, porque uma pessoa quer sempre andar para a frente, ir mais longe. Ofereceram-me um trabalho mais interessante. Eu era um membro da equipa, mas não era o principal. E depois, um dos governos regionais, queria que eu fosse trabalhar para lá como vice-governador, responsável pelo processo político. Para mim, como cientista político, como consultor político, foi uma boa experiência.

Porque, quando se está a trabalhar para Putin, não se trabalha no terreno, estamos lá muito no alto. E então, de repente, eu tive a oportunidade de descer à terra e realmente trabalhar criando a verdadeira essência, por assim dizer. Portanto, agora sei muito mais sobre as eleições russas depois de trabalhar nesse governo regional. Porque quando se trabalha para Putin, não se conhece os detalhes, estamos a fazer o jogo grande. Mas quando queres aprender profissionalmente, crescer profissionalmente, tens que conhecer os detalhes, como as coisas são feitas no terreno, certo? Então eu desci para o terreno. Geralmente as pessoas começam de baixo para cima. No meu caso, foi vice-versa (risos). Aconteceu acidentalmente quando eu era jovem. Estava por cima e então tive que descer. Agora, sou apenas um consultor político independente.