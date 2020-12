Pessoas com reações alérgicas "significativas" não devem tomar vacina da Pfizer, alerta MHRA

© EPA

As autoridades de saúde britânicas advertem esta quarta-feira que qualquer pessoa com histórico de reações alérgicas significativas não deveria receber a injeção Pfizer-BioNTech Covid, pelo menos para já, adianta a AFP.

O alerta veio depois de dois membros do Serviço Nacional de Saúde estatal, que estavam entre os primeiros a receber a vacina na terça-feira, terem sofrido reações alérgicas.

O responsável médico do NHS England, Stephen Powis, disse que ambas as pessoas tinham um histórico de reações alérgicas e estão a recuperar bem.

A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde do Reino Unido (MHRA) informa agora que "as pessoas com histórico significativo de reações alérgicas não devem receber esta vacinação" como precaução.

Reações alérgicas "significativas" incluem aquelas a medicamentos, alimentos ou vacinas, de acordo com a MHRA.

