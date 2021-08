"Pessoas não têm nada." Situação no Afeganistão pode tornar-se "desastre humanitário completo"

© AFP

O Afeganistão enfrenta uma "catástrofe absoluta" com fome generalizada, falta de habitação e colapso económico. Mary-Ellen McGroarty, diretora do Programa Mundial de Alimentos da ONU para o Afeganistão, afirmou que é fundamental uma ação coordenada e rápida.

"Caso contrário, uma situação já horrenda vai tornar-se uma catástrofe absoluta, um desastre humanitário completo", afirmou. "Precisamos levar suplementos para o país, não só em termos comida, mas também medicamentos e material para construir abrigos. Precisamos de dinheiro e precisamos agora", reforçou em entrevista ao Observer citada pelo The Guardian.

McGroarty adiantou que se a ajuda demorar mais seis ou sete semanas, "vai começar a ficar tarde demais".

"As pessoas não têm nada. Temos que conseguir comida agora e levá-la às comunidades nas províncias, antes que as estradas sejam bloqueadas pela neve", acrescentou.

Este apelo foi feito nas vésperas de um encontro dos líderes do G7. A reunião foi convocada de urgência para para discutir o agravamento da situação causada pela chegada ao poder dos taliban.

A guerra, juntamente com a seca severa que atinge o país, contribui para agravar ainda mais a situação, fazendo crescer o receio de um desastre humanitário completo.

Os militares britânicos indicaram este domingo que sete civis afegãos morreram em aglomerações perto do aeroporto internacional de Cabul, onde "as condições no terreno continuam extremamente desafiantes".

O aeroporto tem sido o ponto de encontro de milhares de pessoas que tentam fugir aos taliban, que invadiram Cabul há uma semana depois de um avanço relâmpago tomou o país.

Os Estados Unidos retiraram cerca de 17 mil pessoas do país desde que a operação de resgate começou, em 14 de agosto, incluindo 2.500 cidadãos americanos, disse no sábado o subdiretor de logística do Estado-Maior das Forças Armadas dos EUA, general Hank Taylor.

Nas últimas 24 horas, cerca de 3.800 pessoas foram transportadas em 38 voos. O Presidente norte-americano foi alvo de críticas pela situação caótica nas operações de resgate.

Um dos principais líderes dos taliban, o co-fundador Mullah Abdul Ghani Baradar, chegou a Cabul para conversar com líderes políticos afegãos, incluindo o ex-presidente Hamid Karzai, levando o grupo a estar mais perto de formar governo.