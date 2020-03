Pete Buttigieg e Amy Klobuchar apoiam Joe Biden

© AFP

Por Francisco Nascimento 02 Março, 2020 • 22:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Antes da "Super Terça-feira", em que 15 estados e territórios votam para escolher um terço dos delegados democratas para a convenção de junho, Joe Biden ganha dois apoiantes de peso. Pete Buttigieg e Amy Klobuchar desistiram da corrida democrata e vão apoiar o vice-presidente de Barack Obama.

De acordo com a CNN, que cita fontes próximas de Pete Buttigieg, o agora ex-candidato vai anunciar o apoio a Biden esta noite, num comício em Dallas.

Joe Biden destacou a campanha de Buttigieg à eleição democrata, numa mensagem na rede social Facebook, partilhada esta segunda-feira: "Pete Buttigieg realizou uma campanha histórica, pioneira, baseada na coragem, compaixão e honestidade. Seremos um país melhor devido ao seu serviço contínuo. Este é apenas o começo do seu tempo no palco nacional", escreveu o ex-vice-presidente dos EUA.

Amy Klobuchar também estará no comício de Joe Biden para mostrar o seu apoio ao antigo vice-presidente, de acordo com a imprensa norte americana.

Os apoios a Biden surgem numa altura em que Bernie Sanders aparece como favorito à eleição democrata, depois do resultado nos estados de New Hampshire, Iowa e Nevada. Com as desistências de Buttigieg e Klobuchar, perfilam-se apenas quatro candidatos à eleição.

Em junho ficará definido o candidato democrata que vai fazer frente ao atual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas eleições presidenciais de novembro.