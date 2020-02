Pete Buttigieg. Quem é o candidato gay que quer derrotar Trump em novembro?

Pete Buttigieg © Gary He/EPA

Por Cátia Carmo 05 Fevereiro, 2020 • 13:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há poucas semanas, Pete Buttigieg, de 38 anos, era mayor de South Bend, uma cidade do estado do Indiana com pouco mais de 100 mil habitantes. Ocupou o cargo durante oito anos, completando dois mandatos consecutivos, e tornou-se no mais jovem presidente da câmara da cidade. Como o que lhe falta em idade sobra-lhe em ambição, não se quer ficar por aqui. Agora é o mais jovem candidato à luta contra Donald Trump, que, em novembro, concorre à reeleição para a presidência do país.

O estado do Iowa abriu-lhe o caminho para esse objetivo esta quarta-feira, com os resultados parciais das eleições primárias a colocarem-no na frente. Esta manhã tinham sido contabilizados 62% dos votos, depois de várias horas de atraso na divulgação dos resultados, e Pete Buttigieg lidera a corrida no Partido Democrático, seguido de Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Joe Biden.

"Que noite! Esta noite, uma esperança improvável tornou-se uma realidade inegável. Não conhecemos todos os resultados, mas sabemos, neste momento, que o Iowa chocou a nação. Porque, ao que tudo indica, vamos para New Hampshire vitoriosos", disse Pete Buttigieg, na segunda-feira, logo após as primárias democratas de segunda-feira.

O sucesso do candidato começou a adivinhar-se ainda no ano passado. Poucas horas depois de ter entrado na corrida à Casa Branca já estava perto do topo nas intenções de voto. Daí a ser referido como "menino maravilha" e "a esperança dos democratas" pelos jornais, revistas e programas de televisão norte-americanos não foi preciso muito.

A orientar a campanha tem princípios como a liberdade, segurança e democracia. Entre as ideias que defende e promete está a saúde para todos, justiça racial, igualdade de género, direitos da comunidade LGBT, cibersegurança, combate às alterações climáticas, acolhimento de refugiados, combate aos supremacistas brancos, mudança do sistema eleitoral e independência judicial. Só ainda não se sabe bem como planeia pô-las em prática.

De onde vem Pete Buttigieg?

Formado em Harvard e Oxford, o democrata foi oficial de informações navais na Reserva da Marinha dos EUA, entre 2009 e 2017, e trabalhou como consultor na McKinsey, durante três anos. Entretanto, esteve também três meses destacado no Afeganistão, uma missão que lhe valeu uma medalha de louvor.

Ao todo sabe falar sete línguas, incluindo norueguês, maltês, farsi, árabe, espanhol e língua gestual, algo que já lhe valeu alguns novos apoiantes depois de ter respondido à mensagem de um eleitor surdo no Twitter. Na altura, a atriz Marlee Matlin lembrou que era a primeira vez que um candidato à presidência dos EUA o fazia.

A sua primeira incursão na política norte-americana aconteceu no início de 2017 quando, sem sucesso, concorreu à presidência do Comité Nacional Democrata.

O que diferencia Buttigieg dos restantes candidatos?

Além de ser o mais jovem candidato à presidência dos EUA, Pete Buttigieg estreia-se também como o primeiro assumidamente gay e não esconde a ambição de dar o grande salto, diretamente da câmara de uma pequena cidade para a Casa Branca.

"Sou, definitivamente, o único canhoto-americano-maltês-episcopal-gay-millennial-veterano de guerra na corrida", afirmou o próprio, citado pelo The New York Times.

Há dois anos casou-se com Chasten Glezman, um professor do Michigan, que o costuma acompanhar em eventos por todo o país. Em maio do ano passado foram capa da revista Time.

Pete Buttigieg © Gary He/EPA

A comparação com Obama

Um conselheiro de Pete Buttigieg, Lis Smith, já chegou mesmo a colocar o ex-mayor na mesma liga que Barack Obama, definindo-o como um político puro.

"Há pessoas na política com as quais é perigoso compararmo-nos. O Barack Obama é um deles, mas não acho errado dizer que o Pete traz um talento natural para isto que faz lembrar o que Obama tinha", explicou Lis Smith no sábado.

No entanto, o conselheiro sublinhou que Buttigieg tem "talentos completamente diferentes", principalmente porque não se importa em dar entrevistas a órgãos de comunicação social.

"Todos sabem que essa não era uma das partes favoritas de Barack Obama no seu trabalho", acrescentou Lis Smith à Bloomberg.

A comparação com Obama foi ousada. Muitos democratas não têm tido dúvidas em afirmar, nos últimos anos, que o ex-Presidente foi um dos melhores políticos das últimas décadas, juntamente com Bill Clinton.

Será que Pete Buttigieg está no mesmo patamar? Saberemos no final deste ano. Para já, o candidato democrata assemelha-se a Obama pelos apelos explícitos que tem feito aos eleitores do Iowa, entre os quais se destaca este: façam história escolhendo um candidato assumidamente gay.