Preço do petróleo desce mas combustíveis continuam a subir em Portugal

A OPEP e os 10 aliados, liderados pela Rússia, concordaram em aumentar a produção conjunta © Pius Utomi Ekpei/AFP

Por TSF com Lusa 19 Julho, 2021 • 14:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O petróleo Brent para entrega em setembro caiu 3,53% a meio da sessão desta segunda-feira para níveis abaixo de 71 dólares (70,9 dólares), depois da OPEP+ ter decidido aumentar gradualmente a produção a partir de agosto.

Cerca das 13h30 em Lisboa, o preço do petróleo Brent para entrega em setembro estava a cair 3,53% e a ser negociado abaixo de 71 dólares (70,9 dólares), tendo a cotação variado esta segunda-feira entre o máximo de 73,33 dólares e o atual mínimo de 70,90 dólares. No entanto, em Portugal, o preço dos combustíveis continua a subir. Quem for abastecer esta segunda-feira paga mais um cêntimo por litro de gasolina e meio cêntimo por cada litro de gasóleo.

Esta descida ocorre depois de a aliança da OPEP (Organização de Países Exportadores de Petróleo) com 10 produtores de petróleo aliados (OPEP+), ter acordado no domingo aumentar gradualmente a produção de petróleo em dois milhões de barris por dia a partir e agosto e até ao final do ano.

A OPEP e os 10 aliados, liderados pela Rússia, concordaram no domingo em aumentar a produção conjunta por fases ao longo dos próximos cinco meses, para atingir mais dois milhões de barris por dia em dezembro.

Desta forma, a aliança OPEP+ reduz para cerca de 3,8 milhões de barris por dia o corte acordado em abril de 2020 - na altura de 9,7 milhões de barris por dia - como resposta à crise do coronavírus e ao colapso da procura global de petróleo bruto.