Pfizer afirma que vacina é eficaz face às mutações do coronavírus

A vacina da Pfizer-BioNTech mantém grande parte da eficácia contra as principais mutações do vírus da Covid-19 verificadas no Reino Unido e na África do Sul. A garantia é dada, esta quinta-feira, pelas duas empresas responsáveis pela vacina.

Os testes 'in vitro' "não demonstraram a necessidade de uma nova vacina para fazer face às variantes emergentes", referem, em comunicado.

O documento acrescenta que as empresas "vão continuar a monitorar as variantes emergentes estando prontas a reagir" se uma das mutações se mostrar resistente à vacina.

Na terça-feira, a diretora da Agência Europeia do Medicamento (EMA) já tinha dito que as vacinas da Pfizer-BioNtech e da Moderna contra a Covid-19 são eficazes para a variante britânica, mas admitiu que a mutação da África do Sul é "mais complicada".

"No que toca às duas vacinas que já foram autorizadas, pedimos às empresas para verificar o efeito das novas variantes no seu desempenho e [...], de acordo com os estudos preliminares, estas vacinas continuarão a ser eficazes pelo menos relativamente à variante britânica", declarou a responsável.

