Pfizer diz poder entregar aos EUA 10% mais vacinas do que o previsto até fim de maio

© Luís Acosta/AFP

Por TSF com agências 13 Abril, 2021 • 23:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A farmacêutica Pfizer acelerou a produção da sua vacina contra a Covid-19 e vai poder abastecer os Estados Unidos com mais 10% das doses previstas até ao final de maio. A informação foi veiculada no Twitter pelo diretor do laboratório, Albert Bourla.

O grupo, que desenvolveu vacina com a BioNTech, também vai conseguir "fornecer a totalidade das 300 milhões (de doses) acordadas até o fim de julho com duas semanas de antecedência", acrescentou o responsável.

O anúncio surge depois da decisão das autoridades sanitárias americanas em recomendar uma "pausa" na inoculação da vacina contra a Covid do laboratório Johnson & Johnson para investigar a ocorrência de casos graves de coágulos em várias pessoas que tomaram o fármaco no país.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19