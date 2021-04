"PGR nega ter recebido lista sobre fortunas em Portugal" (Jornal de Angola)

© Reprodução parcial da capa do Jornal de Angola

Capa do Jornal de Angola, "PGR nega ter recebido lista sobre fortunas em Portugal"... o procurador geral angolano, Helder Pitta Grós reage assim à notícia ontem veiculada em Portugal pelo jornal Correio da Manhã... é o caso de ativos transferidos ilicitamente para o estrangeiro... a procuradoria angolana diz que até ao momento não recebeu qualquer lista com este teor.

Não dá resposta definitiva mas faz a pergunta em manchete o diário Le Temps, da Suiça... "Será preciso vacinar as crianças?"... Escreve o jornal que vários fatores jogam a favor da vacinação das crianças contra a Covid, segundo os especialistas e a própria comissão federal de vacinação. As crianças são transmissores do vírus, mas frequentemente assintomáticas, o que complica o rastreamento. Vaciná-las ajudaria a diminuir a circulação da Covid. Mas esse objetivo não vai avançar antes que a eficácia e boa tolerância à vacina estejam demonstradas entre os adultos.

A crise pandémica e a falta de oxigénio na Índia fazem a foto de capa deste diário suíço... "Socorro... Com falta de oxigénio a Índia chora de angústia"...

Em França, no Libération, escreve-se que "com falta de oxigénio, a India devastada pelo vírus".

No Fígaro... plano de relançamento: a Europa passa enfim à ação... hoje é uma etapa chave para o plano de recuperação e resiliência de 750 mil milhões com a entrega por parte de Alemanha, França e Itália dos planos nacionais em Bruxelas.

Regressamos às vacinas na capa do diário belga La Libre... "Porque a vacinação avança a um ritmo diferente de uma região para outra".... E ainda: "A Europa ameaça fazer pagar a AstraZeneca pelas falsas promessas"...

Em Espanha, no La Vanguardia... Espanha prepara a vacinação massiva ante a chegada de mais doses... O Ministério da Saúde espanhol prevê distribuir 1 milhão e setecentas mil vacinas por semana... o plano de vacinação vai fazer ativar 6500 enfermeiras que trabalham com empresas... a Feira de Barcelona está transformada no maior centro de vacinação da cidade...

O El periódico da Extremadura, dá conta de estimativas muito sombrias... preveem-se no país quinze macro despedimentos nos próximos meses... em título: "os despedimentos massivos ameaçam 28 mil trabalhadores em Espanha"...

O Voz da Galiza diz que as companhias aéreas se preparam para um forte incremento de voos no próximo mês... os aeroportos galegos vão retomar cinco rotas internacionais e nove nacionais... Londres, Milão, Frankfurt e Amsterdão entre os destinos que vão ser recuperadas... este jornal dá conta dos protestos de ontem no lado de cá da fronteira... precisamente, para exigir a reabertura da fronteira... o título da notícia é: clamor em Valença.

No El País, a sondagem para as eleições me Madrid, na próxima semana. Maioria para o Partido Popular da atual líder da comunidade Isabel Dias Ayuso... maioria ainda que longe da maioria absoluta que o Partido Popular consegue se fizer aliança com o Vox, de extrema-direita. De qualquer modo, o PP quase duplica a votação... o PP passa de 30 para 59 mandatos, O Cuidadanos que co-governou a região obtém 13, o PSOE recua para 28, o Más Madrid chega aos 25 e a Unidas Podemos é a quinta força. Entre blocos, a direita leva vantagem: 72 contra 64.