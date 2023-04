PIB da zona euro avança 1,3% no 1.º trimestre. Portugal regista a maior subida em cadeia

© Andy Rain/EPA

Por Lusa 28 Abril, 2023 • 10:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A economia da zona euro avançou no primeiro trimestre 0,1% face ao anterior e 1,3% na comparação com o homólogo, com Portugal a registar a maior subida em cadeia (1,6%), divulga esta sexta-feira o Eurostat.

De acordo com uma estimativa rápida preliminar do serviço estatístico da União Europeia (UE), no conjunto dos 27 Estados-membros, o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 1,3% na comparação com o primeiro trimestre de 2022 e 0,3% face aos últimos três meses de 2022.

O Eurostat alerta que a estimativa para a zona euro e UE é baseada em dados incompletos e será sujeita a revisão.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, Portugal registou a maior subida do PIB face ao trimestre precedente, e a terceira maior (2,5%) na comparação com o período homólogo.

Na variação homóloga, o PIB avançou em todos os países à exceção da Alemanha (-0,1%), com a Espanha (3,8%), a Irlanda (2,6%) e Portugal (2,5%) a apresentarem os maiores crescimentos.

Face aos últimos quatro meses de 2022, os maiores avanços do PIB depois de Portugal foram registados pela Espanha, Itália e Letónia (0,5% cada), tendo a Irlanda (-2,7%) e a Áustria (-0,3%) visto as suas economias recuar entre janeiro e março.

No quarto trimestre de 2022, o PIB da zona euro tinha avançado 1,8% e o da UE 1,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior e manteve-se estável face ao anterior.

O Eurostat alerta que a estimativa para a zona euro e UE é baseada em dados incompletos e será sujeita a revisão.

* Notícia atualizada às 10h50