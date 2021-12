O último balanço aponta para 80 mortos, mas o número de vítimas pode ultrapassar os 100. Quase meio milhão de casas estão sem eletricidade.

Por Guilherme de Sousa 11 Dez, 2021 • 23:28

O último balanço aponta para 80 mortos, mas o número de vítimas pode ultrapassar os 100. Quase meio milhão de casas estão sem eletricidade.

Pelo menos 80 pessoas perderam a vida depois de dezenas de tornados terem deixado um rasto de destruição, sobretudo, no estado norte-americano do Kentucky, a região mais afetada.

De acordo com as autoridades locais, o atual balanço pode vir a agravar-se, uma vez que há dezenas de pessoas desaparecidas.

Ao início da noite, o Presidente dos EUA, Joe Biden, revelou que aceitou o pedido de declaração de emergência pedida pelo Governador do Kentucky.

"Aprovei a declaração de emergência, tal como me pediu, há algumas horas, o Governador do Kentucky. Isso permite acelerar a ajuda de emergência de imediato, no momento em que é necessária. Estou pronto para fazer o mesmo nos outros estados e já deixei isso bem claro aos governadores, caso também peçam a declaração de emergência", disse Biden, numa conferencia de imprensa realizada em wilmington, no Delaware.

"Tudo indica que esta é uma das piores vagas de tornados da nossa história. Hoje, muito cedo, telefonei aos governadores dos estados mais atingidos - Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri e Tennesse. Comecei o dia com o Governador do Kentucky. Estava a ver na televisão e ele comentou que parecia um cenário de guerra", acrescentou.

Antes, o Presidente norte-americano já tinha classificado a catástrofe como "uma tragédia inimaginável".

Quase meio milhão de casas ficaram sem eletricidade nas zonas mais afetadas.