"Piorou." Boris Johnson levado para os cuidados intensivos

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi esta segunda-feira transferido para a unidade de Cuidados Intensivos do hospital de St Thomas, em Londres.

Um comunicado de Downing Street dá conta de que "ao longo desta tarde, o estado do primeiro-ministro piorou e, a conselho da sua equipa médica, foi transferido para a unidade de Cuidados Intensivos do hospital".

As funções do primeiro-ministro são delegadas em Dominic Raab, "onde forem necessárias", lê-se no comunicado citado pela BBC .

A televisão britânica adianta também que o governante está "consciente" e foi transferido "por precaução, caso venha a necessitar de ventilação".

Boris Johnson deu entrada no hospital na noite deste domingo, depois dos sintomas ligeiros que sentia se terem tornado "persistentes".