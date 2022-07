Pista de aeroporto "derrete" e carris "vergam" face a temperaturas recorde no Reino Unido

Os londrinos têm procurado refrescar-se à sombra ou junto às fontes no centro da cidade © AFP

Por Margarida Serra com Guilherme de Sousa 18 Julho, 2022 • 17:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O aeroporto de Lutton, no norte de Londres, em Inglaterra, suspendeu os voos porque a pista sofreu uma alteração devido às altas temperaturas. Várias ligações aéreas estão a ser desviadas para outros aeroportos, numa altura em que o Reino Unido está pela primeira vez sob aviso vermelho face às altas temperaturas.

De acordo com a empresa que gere o aeroporto de Lutton, as equipas de engenheiros já estão a tentar solucionar o problema. Já numa das bases da Força Aérea, a pista "derreteu" por causa das temperaturas extremas, mas as operações não foram afetadas, segundo explica a Sky News.

Com os termómetros a ultrapassarem os 40 ºC em várias regiões, o dia não está a ser fácil em Inglaterra. Os caminhos-de-ferro alertaram os utentes que a circulação está a sofrer atrasos porque em algumas zonas os carris vergaram. A população está a ser aconselhada a fazer apenas viagens essenciais.

Na Irlanda, esta segunda-feira vai ficar na história por ser o dia mais quente dos últimos 135 anos.