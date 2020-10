Pneumologista explica como funciona a dexametasona, medicamento usado por Trump

O Presidente dos EUA, Donald Trump © Tia Dufour/EPA

Por TSF 05 Outubro, 2020 • 12:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Donald Trump está a combater o novo coronavírus com dexametasona, um medicamento para travar a infeção pela Covid-19. O médico do Presidente norte-americano garante que há sinais positivos que apontam para uma melhoria do estado de saúde, mas foi preciso avançar com este tratamento.

Trata-se de um medicamento usado em várias situações e com resultados positivos comprovados no caso da Covid-19. O pneumologista Filipe Froes explica que este medicamento é usado para travar a infeção no organismo.

"A Covid provoca várias fases na doença: uma fase inicial de grande replicação viral, uma segunda fase de envolvimento pulmonar e uma terceira fase em que o próprio organismo promove uma resposta inflamatória que muitas vezes é prejudicial ao próprio indivíduo. Este fármaco que está a ser utilizado, a dexametasona, é precisamente o anti-inflamatório para diminuir a resposta inflamatória que o próprio organismo desencadeou na sequência da infeção pelo SARS-CoV-2", explicou à TSF Filipe Froes.

No início, o tratamento era aplicado a doentes ventilados em estado grave, mas hoje em dia a dexametasona é usada com mais frequência, sempre que há infeção.

"Neste momento a sua utilização está mais generalizada. Começou a ser utilizada nesses doentes, neste momento utiliza-se quando há evidência de uma resposta inflamatória que pode ser prejudicial ao próprio doente, o hospedeiro, e habitualmente isso ocorre ao fim de sete dias de desenvolvimento de sintomas", acrescentou o pneumologista.

Sobre a hipótese de Donald Trump ter alta médica já esta segunda-feira, como foi sugerido pela equipa que acompanha o Presidente, o pneumologista Filipe Froes considera que é aparentemente precoce, sublinhando, no entanto, que na verdade pouco se sabe sobre os tratamentos que estão a ser feitos a Donald Trump.