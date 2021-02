Poeira do Saara deverá atingir Europa este fim de semana

A poeira provavelmente será visível a olho nu © Anthony Anex/EPA

Partículas de poeira e areia do deserto do Saara vão voltar a cobrir os céus da Europa este fim de semana, condicionando a qualidade do ar, informou, esta sexta-feira, o serviço europeu de observação atmosférica Copernicus. As previsões apontam para uma "nuvem substancial" de poeira que vai atingir o sul da Europa até ao início da próxima semana, com probabilidade de chegar até ao norte da Noruega.

Mark Parrington, cientista sénior do Copernicus, disse que, tal como o fenómeno semelhante que aconteceu no início de fevereiro, a poeira provavelmente será visível a olho nu, nos céus de toda a Europa.

"As nuvens de poeira do deserto podem fazer com que o céu fique vermelho, a visibilidade seja limitada, os carros fiquem manchados e as janelas cobertas de poeira, mas esses são impactos difíceis de prever quantitativamente", explicou Mark Parrington à AFP.

O cientista afirmou que é provável que as "altas concentrações" de poeira afetem a qualidade do ar e venham a ter algum impacto na saúde. No início de fevereiro, a poeira escureceu os céus em muitas regiões da Europa Ocidental, carregando o ar de partículas em quantidades "várias centenas de vezes" superiores ao normal.