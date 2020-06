Poeiras do deserto do Sáara atingem Península Ibérica na terça-feira

© Pixabay

A Península Ibérica deve ser atingida na terça-feira por poeiras provenientes do deserto do Sáara, informou este domingo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Numa nota divulgada no site oficial, o IPMA adiantou que as poeiras vão atravessar o Oceano Atlântico e chegar às Caraíbas, por força da influência dos ventos alísios e do anticiclone dos Açores, e considerou o evento "particularmente intenso", com a previsão de uma elevada concentração de partículas no ar em Porto Rico, na República Dominicana e no Haiti.

"Prevê-se que estas poeiras atinjam a Península Ibérica na próxima 3ª feira, estando o IPMA a acompanhar a situação", acrescentou o organismo, realçando os efeitos positivos deste fenómeno: "Essas poeiras, ricas em minerais e nutrientes, eventualmente depositam-se no oceano e em terra, constituindo por isso um importante mecanismo de fertilização natural".

A passagem das poeiras por Portugal e Espanha associa-se também a uma massa de calor oriunda do norte de África que vai afetar a Península Ibérica no início desta semana. De resto, o IPMA emitiu mesmo no sábado um aviso amarelo para oito distritos do interior do país face à previsão de temperaturas elevadas.

Braga, Bragança, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja são os distritos visados pelo alerta para segunda e terça-feira, com o IPMA a sublinhar que em algumas localidades do Alentejo as temperaturas podem inclusivamente atingir os 40 graus.