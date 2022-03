Poeiras do Norte de África estão de regresso a Portugal

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O céu de Portugal continental pode voltar a ficar alaranjado porque o país será atingido, mais uma vez, pelas poeiras do Norte de África. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), entre o final do dia desta quinta-feira e o início de sábado, o fenómeno será mais notório.

"A concentração de poeiras prevista é muito inferior à ocorrida na semana passada, podendo ser caracterizada como um episódio normal, com intensidade semelhante aos que ocorrem com alguma frequência sobre os céus da Península Ibérica", acrescenta o IPMA.

Os meteorologistas asseguram que os "aguaceiros previstos para os próximos dias irão ajudar a reduzir a concentração de poeiras junto à superfície, tornando este episódio pouco visível em diversas zonas do país", explicando que "a situação é promovida pela circulação em altitude, em que temos um fluxo do norte de África originado por uma depressão localizada a sudoeste do território do continente.