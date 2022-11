Polémica com lei que redefiniu crime de violação em Espanha: 12 condenados com penas reduzidas

© Javie Lizon/EPA

A polémica estalou na semana passada com a diminuição das penas de 12 homens já condenados por abuso sexual. A lei de liberdades sexuais, conhecida em Espanha como lei do "só sim é sim", põe o foco na ausência de consentimento para determinar a existência de uma violação, acaba com a diferença entre abuso e agressão sexual, mas parece estar a ter um efeito contrário ao pretendido.

Em causa está a nova tipificação de delitos. Desde que a lei entrou em vigor, qualquer delito sexual é considerado uma agressão, tenha havido ou não violência explícita. A norma baixa as penas mínimas de base, mas introduz uma série de agravantes - superioridade, parentesco, violência física, entre outras - que, no caso de serem provadas, fazem subir as condenações. O problema aparece nos casos já julgados onde não foram contempladas agravantes e que passam, assim, a ser revistos com as novas penas.

"Se essas agravantes não foram contempladas na redação da sentença anterior, não podem ser incorporadas agora, de forma que a revisão das penas é feita segundo a pena base atual, que é mais baixa que a anterior", explica Pino de La Nuez, presidente da associação de mulheres juristas Themis. "Há que estudar caso a caso, mas é nestes onde a diminuição de penas está a acontecer".

A revisão das penas com retroatividade é garantida pelo código penal espanhol, desde que a nova lei seja benéfica para o réu. Segundo o artigo 2.2, "as novas leis terão efeito retroativo se favorecerem o réu mesmo que, na data de entrada em vigor, já houver sentença definitiva e o réu esteja a cumprir a pena". É um direito dos já condenados, mas cujo efeito na redução das penas poderia ter sido evitado. "Podia ter-se incorporado uma disposição transitória na lei que dissesse que para os casos já julgados não se aplicaria a retroatividade. E nós avisámos que isto podia acontecer", diz De La Nuez.

A solução? "Agora estamos à espera. Primeiro pode incorporar-se esta disposição transitória. Depois, esperamos uma circular interna do Ministério Público que diga aos fiscais como têm de trabalhar e também estamos à espera que o Tribunal Supremo unifique critérios e defina uma doutrina. Mas tudo isto será para os casos de revisão que surjam a partir de agora não para os que já estão em processo de serem revistos", esclarece.

Depois das primeiras revisões, o Ministério da Igualdade tem-se defendido dizendo que todas as leis são alvo de interpretação por parte dos juízes e que o que falta é formação em políticas de género para evitar casos destes.

A secretária de Estado para a Igualdade e Contra a Violência de Género, Ângela Rodríguez, afirma que existem "graves problemas com o poder judicial, os seus preconceitos de género e a sua interpretação da realidade que julgam". Já a ministra, Irene Montero, explicou em comunicado aos jornalistas que "há juízes que não estão a cumprir a lei" e que espera que os critérios sejam unificados "para garantir a proteção das mulheres conforme estabelece a Lei Orgânica de Garantia Integral de Liberdade Sexual e que os agressores não fiquem impunes".

Pino de la Nuez não nega este facto, mas defende que o problema é muito mais abrangente e pede não apontar o dedo aos juízes. "A classe judicial está a ter formação, mas também os advogados, os fiscais, os trabalhadores sociais, os psicólogos, os forenses... e a sociedade? Não temos nenhuma culpa desta falta de sensibilidade e de apoio?", pergunta.

Apesar da controvérsia, a jurista defende que, para os casos que se julguem a partir de agora, esta é uma lei mais abrangente, mas que há que tomar medidas para não prejudicar os casos já julgados. E sobretudo, não passar uma imagem de desproteção às vítimas. "É uma lei muito mais ampla, mas precisa ser entendida. Que é uma lei que acredita nas mulheres e que entende os delitos de outra forma. Mas é uma reforma muito profunda".

A nova lei representa uma mudança de paradigma na conceção destes delitos porque põe no centro a existência ou não de consentimento para determinar se houve uma violação. Até hoje, o Código Penal estabelecia que o ato contra a liberdade sexual de outra pessoa sem o seu consentimento era abuso sexual, e que somente se houvesse violência ou intimidação o crime seria de violação. A nova fórmula coloca o consentimento no centro e elimina a distinção entre violação e abuso, de modo que a violação passa a ser definida com base apenas na ausência de consentimento.

O objetivo era atualizar o Código Penal e adequá-lo ao que consta na Convenção de Istambul, assinada por 20 Estados membros da União Europeia em 2011, incluindo a Espanha. "Há que trabalhar sobre esta nova lei e se houve algum engano, reconhecê-lo e voltar atrás. E, sobretudo, garantir às vítimas, que lutaram tanto para viabilizar estes delitos, que fizeram um caminho tão duro como é um processo judicial sobre denúncias de violência sexual, que não vai dar azo a nenhum tipo de impunidade", insiste a jurista.

Polémica política

Os casos vieram enfrentar, de novo, Governo e oposição, que acusa o Executivo e, em especial a ministra da Igualdade, de desproteger as mulheres. Por parte do Executivo, os membros do Podemos cerraram filas com Irene Montero, enquanto que membros da ala socialista admitiram a hipótese de rever a lei.

A Ministra das Finanças e Secretária-Geral Adjunta do PSOE, María Jesús Montero, destacou que a lei deve ser "estudada" "com cuidado". "Obviamente não era o objetivo da lei que as penas pudessem ser reduzidas por abuso de menores. Queríamos o oposto. Seria necessário estudar as sentenças para ver que questões estão a ser abordadas e o próprio texto legal".

Patxi López, porta-voz parlamentar socialista, alinhou pelo mesmo discurso e, em declarações aos meios de comunicação social, insistiu em que "a primeira coisa" é analisar as sentenças e depois "ver se essas situações são permitidas pela lei ou por uma má interpretação da mesma. Se for a lei, terá de ser analisada". O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, não se quis alongar sobre o tema e frisou apenas que "cabe aos tribunais e ao Ministério Público unificar esta doutrina".

Nem todas as condenações revistas têm sido alvo de penas mais baixas. Espera-se que o pronunciamento do Supremo no final do mês venha trazer a desejada unificação de critérios.