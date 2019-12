Polémica na Amazon. Site vende enfeites de Natal com imagens de campo nazi

Entrada de Auschwitz © AP

O Museu e Memorial de Auschwitz apresentou uma queixa considerando muito perturbador o uso de imagens do campo de concentração em enfeites de Natal à venda no site de compras online Amazon.

O museu, criado para manter viva a história do campo de concentração na Polónia, considerou pouco apropriado o uso da imagem de Auschwitz em artigos natalícios. "Ver imagens do campo num abre garrafas é muito perturbador e desrespeitoso", escreveu o Memorial, numa publicação na sua página oficial de Twitter.

Os seguidores do museu não tardaram a reagir interrogando-se sobre o que está a acontecer com as pessoas e garantindo que não comprariam qualquer dos artigos. À venda, com imagens do campo de concentração, estavam bolas, sinos, estrelas para as árvores de Natal e até um tapete para rato.

Depois da denúncia, um porta-voz da Amazon garantiu que todos os vendedores têm de respeitar as regras e que quem não o fizer será sujeito a uma sanção.

A empresa norte-americana assegurou que os artigos já não estão à venda. Visitando, no entanto, a página da Amazon e colocando no motor de busca as palavras "Fcheng poland" ainda aparecem os artigos com diversas imagens de Cracóvia, entre elas as do campo de concentração.