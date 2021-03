Polícia acusado de assassinar George Floyd começa a ser julgado

Por Carolina Rico 08 Março, 2021 • 13:12 Partilhar este artigo Facebook

Nove meses depois da morte do afro-americano George Floyd, começa esta segunda-feira em Minneapolis, Estados Unidos, o julgamento contra o polícia acusado o assassinar, Derek Chauvin.

No dia a 25 de maio de 2020, o ex-oficial do Departamento de Polícia de Minnesota foi filmando a pressionar o pescoço de Floyd com o joelho durante quase nove minutos enquanto o detido, algemado e imobilizado no chão, lutava para respirar.

As imagens correram o mundo e geraram uma onda de indignação e protestos contra o racismo e a violência policial sem precedentes nos EUA.

Milhares de pessoas voltaram às ruas este domingo num protesto silencioso para exigir "justiça", transportando simbolicamente um caixão branco coberto de rosas e faixas com as últimas palavras de Floyd: "I Can't Breath" ("não consigo respirar").

Derek Chauvin aguardava julgamento em liberdade, desde que em outubro do ano passado foi libertado sob fiança de um milhão de dólares. Está acusado de homicídio em segundo grau e homicídio involuntário em terceiro grau.

Este mês deve arrancar ainda o julgamento de outros três polícias - Thomas Lane, Tou Thao e Alexander Kueng - acusados de cumplicidade e homicídio em segundo grau por não terem interferido apesar dos sucessivos pedidos de ajuda de George Floyd.

O afro-americano repetiu mais de 20 vezes que não conseguia respirar, mas Chauvin só levantou o joelho do pescoço de Floyd quando um paramédico lhe disse para o fazer.

Não é esperado um veredicto antes do final de abril.