Polícia antiterrorista investiga ataque a centro de imigrantes no Reino Unido

A polícia antiterrorista do Reino Unido está a investigar o ataque ocorrido no domingo num centro de imigrantes em Dover, no sul do país, contra o qual foram lançados três engenhos explosivos, notícia a agência AFP.

O autor do ataque viria, posteriormente, a cometer suicídio, segundo indicou o Ministério da Administração Interna do Reino Unido.

Em comunicado, divulgado esta terça-feira, a Polícia do condado de Kent, também no sul do Reino Unido, disse que a polícia antiterrorista está a investigar este ataque, de forma a avaliar se se tratou de um ato terrorista.

Citado na nota, o chefe da polícia antiterrorista, Olly Wright´, indicou que o ataque de domingo contra o centro de imigrantes teria sido "provavelmente motivado por uma forma de ódio", ressalvando que, "nesta fase ainda não se pode falar num ato terrorista".

No domingo, um porta-voz do Ministério britânico da Administração Interna confirmou aos jornalistas um incidente ocorrido no Western Jet Foil (centro de imigrantes), sem ter, contudo, adiantado mais informações.

Dados divulgados pelo Ministério da Defesa indicam que entre as 00:00 de sexta-feira e sábado, 990 pessoas foram detetadas a tentar atravessar o Canal da Mancha da França para o Reino Unido em 24 pequenas embarcações.