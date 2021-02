Polícia britânica passou quase 69 mil multas por violação às restrições

Das 68 952 multas, 63 201 foram registadas em Inglaterra e 5751 no País de Gales © Andy Rain/EPA

Por Lusa 25 Fevereiro, 2021 • 15:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A polícia britânica já multou 68 952 pessoas por infrações ao confinamento imposto para combater a pandemia de Covid-19 desde que decretou as restrições, segundo os dados oficiais divulgados esta quinta-feira.

Os dados do Conselho Nacional de Chefes da Polícia (NPCC, na sigla inglesa) indicam que o recorde de multas numa semana ocorreu entre 28 de janeiro e 04 deste mês, tendo sido autuadas 6218 pessoas.

Das 68 952 multas, passadas entre 27 de março de 2020 e 14 deste mês, 63 201 foram registadas em Inglaterra e 5751 no País de Gales.

O número de infrações sofreu um aumento desde o início da época natalícia, coincidindo com a introdução do nível 4 das restrições, e durante o último confinamento nacional decretado em Inglaterra, iniciado a 04 de janeiro deste ano.

O NPCC sublinhou que, na semana entre 04 e 11 deste mês, foram passadas 4752 multas, número menor do que o registado nos sete dias imediatamente anteriores.

"Estamos ainda numa fase realmente perigosa de uma pandemia que já matou mais de 120 mil pessoas [no Reino Unido]", advertiu Martin Hewitt, presidente do NPCC.

Hewitt acrescentou que, 11 meses depois e com o regresso a um novo confinamento nacional, as regras "são muito claras", admitindo, porém, ser "frustrante" ainda existir "um pequeno número de pessoas completamente irresponsáveis", que desrespeitam a segurança delas próprias e dos outros.

O Reino Unido é o quinto país do mundo mais afetado pela Covid-19, com 121 747 mortes entre os 4 144 577 casos de contágio acumulados desde o início da pandemia, atrás dos Estados Unidos (com 505 899 mortes para 28 336 188 casos), Brasil (249 957 óbitos e 10 324 463 casos), México (182 815 mortes e 2 060 908 casos), e Índia (156 705 óbitos entre os 11 046 914 casos).

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 2 498 003 pessoas no mundo desde dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado esta quinta-feira pela agência de notícias AFP a partir de fontes oficiais às 11h00.

Mais de 112 512 890 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, dos quais pelo menos 69 052 600 pessoas já foram consideradas curadas.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19