Polícia búlgara faz buscas no gabinete do presidente Rumen Radev

© Wikimedia Commons

Por TSF 09 Julho, 2020 • 11:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A polícia búlgara fez buscas, na manhã desta quinta-feira, no gabinete do presidente Rumen Radev e a operação já foi confirmada pelo gabinete do próprio chefe de Estado.

Além do presidente do país, um conselheiro de Radev também foi alvo de buscas.

A rádio pública da Bulgária adianta que as buscas estão relacionadas com duas investigações em curso.

Rumen Radev foi eleito há quatro anos e tem criticado o Procurador-Geral do país por investigar figuras com altos cargos públicos.

Noticia em atualização