Polícia confirma megaoperação em escola de Berlim e pede que não se divulguem imagens do interior

A polícia de Berlim mobilizou várias dezenas de operacionais armados para uma escola na região de Rummelsburg em resposta a um alerta acionado perto das 10:00 da manhã desta sexta-feira. As autoridades desconhecem os motivos do alarme, para já, pedem aos alunos para não divulgarem fotos os vídeos do interior do espaço nas redes sociais.

As autoridades dizem ainda que "não pode ser descartado um falso alarme".

No Twitter, a polícia local explica que ainda não foi identificado o motivo para o alarme, pedindo ainda calma aos alunos no interior e explicando que estes vão ser retirados pelas autoridades. Enquanto isso, os estudantes devem aguardar pela chegada da polícia no interior, esclarece a polícia.

"Um dos nossos colegas vai entrar nas salas de aula para retirar os alunos individualmente", diz a polícia. Aos país dos alunos, as autoridades indicam que devem esperar numa zona assinalada na via pública próximo da escola, devendo manter a calma.

Os bombeiros locais também confirmam que estão junto à escola com 25 operacionais. Explicam ainda no Twitter que os motivos do alarme "estão por apurar".