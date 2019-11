Polícia da Geórgia carrega contra manifestantes que bloqueiam parlamento

Manifestantes protestam junto ao parlamento em Tbilisi © Irakli Gedenidze/Reuters

A polícia de intervenção da Geórgia carregou esta segunda-feira, com o apoio de canhões de água, contra as centenas de manifestantes da oposição que desde domingo bloquearam os acessos do parlamento para exigir a destituição do Governo.

Depois das 17h00 locais (13h00 em Lisboa), os polícias, equipados com escudos e capacetes, começaram a avançar e a deslocar os manifestantes dos acessos do parlamento.

Nas laterais do edifício, a polícia usou um canhão de água contra os manifestantes que estavam sentados na rua a tentar impedir o avanço da polícia de intervenção.

Com gritos de "Geórgia! Geórgia!" os opositores tentaram, sem sucesso, resistir à carga da polícia de choque e foram obrigados a recuar.

Segundo dados preliminares fornecidos pela televisão local, pelo menos dez pessoas foram detidas.

A oposição tem-se manifestado na capital desde a passada quinta-feira, quando o parlamento rejeitou aprovar uma emenda constitucional para reformar o sistema eleitoral para que os legisladores sejam eleitos através de um sistema proporcional.

No domingo, milhares de opositores interromperam o tráfego na principal avenida de Tbilissi, a Rustaveli, e instalaram um acampamento perto da sede do parlamento, onde mais de 200 manifestantes passaram a noite apesar das baixas temperaturas, de cerca de zero graus Celsius.

A embaixada dos Estados Unidos e a representação da União Europeia (UE) emitiram uma declaração, no domingo à noite, pedindo ao Governo e à oposição que dialoguem e respeitem a Constituição.

Ao mesmo tempo, constataram a deceção de grande parte da opinião pública devido ao facto de o parlamento não ter sido capaz de adotar o sistema eleitoral proporcional, um objetivo considerado "um importante avanço na democracia georgiana".