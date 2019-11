Polícia de Hong Kong invade Universidade Politécnica. Entrada em chamas

Hong Kong em chamas © Athit Perawongmetha/Reuters

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 17 Novembro, 2019 • 23:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O clima de tensão aumenta numa das universidades tomadas por opositores ao Governo de Hong Kong, liderado por Carrie Lam.

Pub Pub

Pub Pub

A polícia já tinha avisado que deveria adoptar uma postura mais musculada, depois de vários dias de protestos violentos.

O jornal The Guardian conta que os agentes tentaram entrar na Universidade Politécnica de Hong Kong.

Os perto de 200 manifestantes que se encontravam no interior do edifício ripostaram com um incêndio à entrada da universidade. Há vários focos de chamas no local.