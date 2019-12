Polícia descobre túnel com 60 metros para assalto a um banco no Brasil

A quadrilha começou a escavar o túnel num armazém perto do banco © Polícia Civil brasileira

Por Lusa 22 Dezembro, 2019 • 17:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A polícia brasileira descobriu um túnel com cerca de 60 metros construído para assaltar uma agência bancária na cidade de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, informaram este domingo fontes oficiais.

A descoberta ocorreu nas primeiras horas do dia, durante uma operação policial em que dois suspeitos morreram e sete foram presos, segundo fontes da polícia civil de Mato Grosso do Sul citadas pela agência EFE. A quadrilha, especializada em assaltos a bancos, começou a escavar o túnel num armazém perto do banco e estava prestes a atingir o cofre central da agência do Banco do Brasil na cidade de Campo Grande.

Imagens divulgadas pela polícia civil mostram que o túnel estava equipado com ventiladores no topo do muro. A terra que o grupo extraiu durante a construção foi guardada em centenas de sacos que se acumularam no armazém que dava acesso ao túnel através de uma escada.

Segundo os comissários Fábio Peró e João Paulo Sartori, que conduziram as investigações nos últimos seis meses, a organização criminosa atuava em todo o Brasil. Se o assalto fosse realizado, o banco teria "perdas milionárias", indicou a polícia.