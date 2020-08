Jovem de 17 anos detido pela morte de dois manifestantes nos EUA

O crime ocorreu durante um protesto, após um afro-americano ter sido baleado pela polícia © AFP

Um jovem de 17 anos foi detido pelas autoridades norte-americanas pelo assassinato de duas pessoas durante protestos na cidade norte-americana de Kenosha, no Wisconsin. Segundo a polícia de Antioch, Illinois, o suspeito foi detido esta quarta-feira à tarde (manhã nos Estados Unidos).

Terá sido ele o autor dos disparos que mataram duas pessoas durante o protesto com recurso a uma arma semiautomática. O incidente ocorreu durante um protesto popular depois de um afro-americano ter sido atingido a tiro pela polícia.

"Esta manhã, as autoridades do condado de Kenosha emitiram um mandado de prisão do indivíduo responsável pelo incidente, acusando-o de homicídio intencional em primeiro grau [homicídio doloso]", disse a polícia.

"O suspeito neste incidente, um residente de Antioch de 17 anos, está atualmente sob a custódia do sistema judicial do condado de Lake, enquanto aguarda uma audiência de extradição para transferir a custódia de Illinois para Wisconsin", acrescentou.